Cantineoqueteveo, el concurso de Cantineoqueteveo.barcelona llega a su fin Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 09:56 h (CET) Ya culmina pronto el concurso cantineoqueteveo de Pablo Lari que se esta desarrollando en Madrid, si no estas participando aún tienes tiempo hasta el 6 de Mayo de 2019. Hay que enterarse de esta competencia seo que esta ofreciendo más de €10.000 en premios Pablo Lari y su agencia seo Cantineoqueteveo ,cantineoqueteveo.barcelona, son los resonsables de este genial idea,es un innovador concurso considerado como el mejor de toda la historia del SEO hispano y que ofrece un total de €10.000 en premios. A continuación información sobre todo lo relacionado a la palabra cantineoqueteveo y cuales son los requisitos para participar.

¿Qué es Cantineoqueteveo?

Se trata del concurso más reciente de SEO, cuyo objetivo es posicionar una web con el término cantineoqueteveo, en el motor de búsqueda de Google España, Madrid, Los concursantes disponen de un lapso de tiempo de dos meses y medio, para posicionar nueva web. El concurso es a nivel mundial puede participar de cualquier parte de mundo, aunque los resultados solo serán válidos en la SERP de Google España.

¿Quién organiza el evento?

Este evento va dirigido a toda España, y Pablo Lari es el organizador principal de Cantineoqueteveo. No dejes de participar y acepta la invitación a este tan prestigioso concurso, junto a la Cantina Marketera.

Cómo participar

Para participar en el concurso Seo Cantineoqueteveo se deben realizar los siguientes pasos:

Se debe adquirir un dominio nuevo, cabe destacar que para el concurso no se aceptarán subdominios o webs con fecha antes del 19 de febrero. Se deberá posicionar la web por la palabra cantineoqueteveo. En la página se debe aplicar cualquiera de las técnicas SEO, estas pueden ser tanto técnicas de White hat como black hat. Como se trata de un concurso SEO largo ya que dura más de dos meses se aceptarán todo tipo de técnicas SEO. Podrán participar páginas de cualquier país, pero la comprobación de la palabra cantineoqueteveo se comprobará en Google.es y será desde Madrid. Será indispensable que se respete los tiempos establecidos, el concurso inicia el 19 de febrero, es por eso que la página no puede tener fecha de creación anterior a esta. El día 6 de mayo se escogerá la primera posición, así que no servirá de mucho tener la primera posición antes de esa fecha. Rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en la página de Cantina Marketera, en donde los dispondrán del listado de emails. Cabe destacar que si se cumple con los anteriores requisitos pero no se ha realizado la inscripción no se podrá recibir el premio. Premios que ofrece el concurso Cantineoqueteveo en Madrid

Los primeros 3 puestos de las SERPs que logren posicionar su web obtendrán premios interesantes que se acompañarán de Seobox de meses distintos. Los premios se dividirán de la siguiente manera:

Posición N°1: de las SERPs serán 7.000 euros + Seobox por 6 meses.

de las SERPs serán 7.000 euros + Seobox por 6 meses. Posición N°2: de las SERPs serán 2.000 euros + Seobox por 3 meses.

de las SERPs serán 2.000 euros + Seobox por 3 meses. Posición N°3: de las SERPs serán 1.000 euros + Seobox por 1 meses. Adicional a este premio al ganador de la posición número 1 obtendrá un trabajo directo en la empresa PrensaRank.

Página web oficial del concurso: cantineoqueteveo.barcelona

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.