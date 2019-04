Schneider Electric se une a la Coalición de Ciberseguridad Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 09:00 h (CET) Al unirse a la Coalición, Schneider Electric consolida su apertura y su apoyo en favor de la Economía Digital y de las políticas y leyes de ciberseguridad, con el objetivo final de beneficiar a clientes, partners y a todo su ecosistema. La iniciativa fomenta la confianza digital en un mundo hiperconectado, priorizando las prácticas de ciberseguridad que abordan los riesgos digitales En su apuesta por la protección y la confianza en la Economía Digital, Schneider Electric ha entrado a formar parte de la Coalición de Ciberseguridad, con base en Washington D.C. (EEUU). Como líder de la transformación digital que opera en más de 100 países, Schneider Electric continúa trabajando con gobiernos, clientes y partners, contando con una posición importante, para afrontar los riesgos y los retos de la ciberseguridad. Al unirse a la Coalición, la compañía consolida su cultura abierta, transparente y colaboradora, valores que permiten detectar, prevenir y responder mejor a las ciber amenazas en todo su ecosistema.

La Coalición de Ciberseguridad reúne a empresas líderes para prestar ayuda a los legisladores y responsables gubernamentales a la hora de desarrollar soluciones consensuadas que fomenten un sólido ecosistema de ciberseguridad, que apoyen el desarrollo y la adopción de innovaciones y que animen a las empresas de cualquier tamaño a mejorar su ciberseguridad.

"Al unirse a la Coalición, Schneider Electric demuestra que se toma muy en serio los retos de la ciberseguridad y que su objetivo es contar con un papel importante a la hora de desarrollar soluciones", asegura Hervé Coureil, Chief Digital Officer de Schneider Electric. "Como miembros de esta entidad, contamos con una posición privilegiada para iniciar conversaciones abiertas, transparentes y colaborativas, que fomenten la adopción de políticas y leyes de ciberseguridad en beneficio de nuestros clientes, partners y de todos los actores de nuestro ecosistema, incluyendo las comunidades y nuestros entornos".

Como miembro de la Coalición, Schneider Electric ayudará a mejorar la forma en la que colaboran las agencias gubernamentales y los órganos reguladores, las entidades de normativas internacionales, los investigadores en seguridad, los proveedores, los partners y los clientes, a la hora de afrontar los riesgos de la ciberseguridad.

"Schneider Electric comparte las prioridades de la Coalición, y al unirnos reforzamos nuestro compromiso de colaborar con los líderes de la industria que cuentan con la tecnología, la experiencia y las capacidades necesarias para asegurar y proteger la Economía Digital", afirma Christophe Blassiau, Chief Information Security Officer de Schneider Electric. "Trabajando con nuestro ecosistema global de partners, continuaremos fomentando tanto la seguridad de la empresa como la ciberseguridad en la convergencia de la Tecnología de la Información (IT) y la Tecnología Operacional (OT). No hemos adoptado solo una estrategia de Ciberseguridad por Diseño, alineada con el marco de Ciberseguridad del NIST, sino que además nuestra plataforma IoT EcoStruxure™ proporciona a nuestros clientes soluciones y servicios de ciberseguridad end-to-end, para proteger un amplio ecosistema digital".

Para más información sobre la estrategia de ciberseguridad de Schneider Electric, se puede consultar el informe Cybersecurity at Schneider Electric.

