Y tras la pedida de mano, las decisiones difíciles Las ventajas de optar por una finca en la celebración de bodas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 28 de abril de 2019, 08:52 h (CET)



Con la llegada de la primavera, además del típico cambio de armario, que la mayoría debe hacer, y las incómodas alergias, llega también la temporada por excelencia de celebración de eventos. Y es que, el buen tiempo además de sacar lo mejor de la naturaleza permite a protagonistas e invitados disfrutar del día, sin tener que estar pendientes de si la lluvia o el frío acabarán con el cuidado look que eligieron para la ocasión. Pero además y como indican desde la Finca Los Jarales “el aumento de las celebraciones civiles, unido a que cada vez son más los que buscan en su gran día algo único que refleje su personalidad y que no deje indiferente a nadie ha hecho que la elección del lugar sea algo extremadamente meditado”.

Así que, tras la petición de matrimonio llega lo complicado, decidir qué tipo de ceremonia se desea, elegir el lugar, el menú, las flores, la ropa y un sinfín de cosas más que agotarán hasta a los novios más entusiastas. Pero, ¿qué pasa si se quiere huir de la ciudad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de decantarse por una finca para la celebración? Desde la Finca Los Jarales comentan cuáles son las ventajas de optar por una finca, entre ellas, las siguientes:

La principal ventaja de las fincas es que ofrecen a las personas diferentes espacios y ambientes que van cambiando a lo largo que va transcurriendo la celebración, lo que permitirá que todos encuentren fácilmente su lugar.

La segunda es que proporciona a la mayoría una huida de la rutina, del bullicio del día a día, aportando paz y tranquilidad.

La tercera es que la personalización es absoluta, solo es necesario decir lo que uno quiere, y cada detalle que uno se encuentre será más personal que el anterior.

La cuarta es que proporciona tanto a invitados como a protagonistas un entorno único en el que inmortalizar el momento a través de la realización de fotografías. Pero, además de los comentados hasta ahora, las fincas ofrecen absoluta privacidad, lo que para muchos es muy importante.

Cualquiera que esté pensando en celebrar una ceremonia, sea del tipo que sea, debería tener en cuenta las fincas, capaces de cumplir los sueños de los más exigentes.

