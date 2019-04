El Deportivo retoma el pulso a la promoción y complica al Numancia El Dépor llevaba una victoria en 10 partidos Redacción Siglo XXI

sábado, 27 de abril de 2019, 10:02 h (CET) El Deportivo de La Coruña venció (1-2) este viernes al Numancia en el arranque de la jornada 36 de LaLiga 1/2/3, tres puntos para retomar el objetivo de alcanzar puestos para pelear por el ascenso a Primera, mientras que el cuadro soriano tendrá que sufrir por la permanencia.



El Dépor, que llevaba una victoria en 10 partidos, se ve así a un punto de la sexta plaza, a falta de que termine la jornada, con algo de aire en la adaptación a la llegada de José Luis Martí al banquillo gallego. Mientras, otra mala dinámica deja al Numancia solo tres puntos por encima del descenso.



Los Pajaritos se quedó helado como si del crudo invierno se tratara con el 0-2 a los 10 minutos. Borja Valle se coló entre los centrales a los tres minutos y Somma remató de cabeza poco después un córner para hacer el 0-2.



El Numancia no tuvo reacción, en medio de su mal momento --ahora con una victoria en los últimos nueve partidos--, y el Dépor vivió cómodo hasta los últimos 20 minutos. La expulsión de Somma abrió la puerta de la esperanza local.



Sin embargo, fue ya tarde para la remontada. Guillermo recortó ya con el tiempo cumplido y en los cuatro minutos de descuento buscaron al menos el empate con balones colgados que no cuajaron en gol y sí en los pitos de Los Pajaritos.

