“Tener referentes de mujeres lesbianas en las empresas es clave para romper tabúes y fomentar espacios inclusivos” REDI ha organizado la jornada “Mujeres visibles y empoderadas en la empresa” con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica (26 de abril) Redacción Siglo XXI

sábado, 27 de abril de 2019, 09:54 h (CET) Los ambientes inclusivos y respetuosos en las organizaciones, que valoran el talento sin importar la identidad, expresión de género y orientación sexual benefician a la innovación y la creatividad de las empresas, al mismo tiempo que mejoran los índices de productividad. Ésta es una de las conclusiones obtenidas en la jornada “Mujeres visibles y empoderadas en la empresa” organizada por REDI, Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI, en la sede de la CEOE. El evento se ha enmarcado en el Día de la Visibilidad Lésbica (26 de abril).

Tras la bienvenida a los asistentes, realizada por Pedro Fernández Alén, Secretario General de CEPYME que ha abordado la importancia de trabajar la igualdad en las empresas, cualquiera que sea su tamaño, Marta Villena, periodista y colaboradora de El País y comprometida con los temas LGBTI, ha dado paso a las ponentes que han inaugurado el evento: Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia, Cecilia Boned, Presidenta del Grupo BNP Paribas en España y Marta Ríos, Directora General de adidas Iberia. Las tres participantes han querido iniciar la conversación exponiendo qué buenas prácticas existen en sus organizaciones para fomentar la diversidad, y cómo las empresas pueden ser más inclusivas y fomentar el empoderamiento de las mujeres. Además, han hablado de su experiencia personal y de los obstáculos que encontraron en su carrera profesional para llegar a los puestos de responsabilidad que hoy desempeñan, siendo mujeres.

Primer panel “Ser tal y como eres en el trabajo”

El primer panel de la jornada ha ahondado en la problemática de la invisibilidad de la mujer lesbiana en las organizaciones. Para este panel, REDI ha contado con tres mujeres lesbianas referentes y expertas internacionales en el tema: Margot Slattery, CEO de Sodexo Irlanda; Selisse Berry, fundadora de Out&Equal en EEUU; y Megan Cross, co-líder de la Network UK Pride de Accenture. El panel ha estado moderado por Miren Garay, Global Projects Director del Grupo Sodexo y líder LGBT de Sodexo Iberia.

Margot, Megan y Selisse destacaron la importancia de contar con referentes de mujeres lesbianas visibles en las empresas, comentaron la situación en sus respectivos países y ofrecieron ejemplos de buenas prácticas en las empresas para ayudar a que también las mujeres salgan del armario dentro de sus organizaciones, algo que no siempre es fácil para ellas.

¿Cómo hacerlo? Establecer protocolos para atajar conductas poco inclusivas, apoyar la diversidad en todas sus vertientes, y sensibilizar a los trabajadores en las empresas acerca de las dificultades que todavía hoy las mujeres se encuentran en sus puestos de trabajo, más aún si son lesbianas, son algunas de las medidas que las tres ponentes han señalado como fundamentales para avanzar en la visibilidad y empoderamiento de la mujer en el entorno laboral.

Segundo panel “Mujeres visibles y empoderadas en la empresa”

El segundo panel ha abordado la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres lesbianas en España con la asistencia de mujeres visibles procedentes de varias empresas que integran REDI: Ana Del Arco, Knowledge Senior Advisor de Hogan Lovells y Secretaria de REDI; Ízaro Assa, Discipline Manager en BBVA España; y Marta Fdez. Herraiz, Fundadora de LesWorking y Codirectora General de REDI.

Aunque España es uno de los países en la vanguardia de los derechos LGBTI en el mundo, la mayor parte de las empresas públicas y privadas españolas carecen de un área específica para abordar las necesidades de su plantilla LGBTI. Además, la mujer lesbiana afronta un doble reto en su puesto de trabajo: por un lado, su condición de mujer que conlleva todas las desigualdades hombre-mujer que existen en el mundo laboral, como el techo de cristal y la brecha salarial; por otro lado, la mujer lesbiana tiende a ser más invisible en las organizaciones que los hombres homosexuales por evitar rumores y posibles consecuencias negativas en su carrera profesional.

El evento ha sido clausurado por Eva Pérez Nanclares, CEO de S&P Abogados y Vicepresidenta de REDI, junto a Gabriel Martín, Managing Director de Accenture y Vicepresidente de REDI. Ambos han invitado a todo el público asistente a ser embajadores del cambio en las organizaciones para que sean espacios más inclusivos donde las mujeres lesbianas puedan visibilizarse y actuar sin ocultar su vida personal ni su identidad.



Declaraciones de las participantes:



Marta Villena, periodista y colaboradora de El País: “Hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica, y por eso nos referimos a la diversidad LGTBIQ, pero todos sabemos que la diversidad es diversa en sí misma (valga la redundancia) y que engloba a muchas otras personas. Lejos de lo que algunos pueden llegar a pensar, la diversidad no nos separa como sociedad, sino que nos enriquece”.

Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia: “El fomento de la diversidad y la inclusión ha sido, es y será una fortaleza para Sodexo y un factor clave en el éxito del grupo. Queremos que todos nuestros empleados y empleadas tengan la mejor experiencia laboral posible, con independencia de su edad, sexo, raza, cultura, creencias u orientación sexual. Fomentamos una cultura que acepte las diferencias, que valore las ideas y perspectivas de cada uno y promueva experiencias y talentos únicos. Queremos que la orientación sexual no impida que las personas sean ellas mismas. Por eso hemos pasado a la acción desarrollando e implementando redes que visibilizan a las mujeres lesbianas”.

Cecilia Boned, Presidenta del Grupo BNP Paribas en España: “En BNP Paribas estamos convencidos de que la mejor manera de fomentar la diversidad también pasa por dejar la iniciativa a los propios equipos que son los que viven de cerca la necesidad de su fomento. Por eso apoyamos la creación de redes internas y de alianzas con otras empresas y organizaciones con las que podamos compartir buenas prácticas y seguir avanzando”.

Marta Ríos, Directora General de adidas Iberia: “Uno de los pilares de la estrategia de personas de la compañía es la diversidad. La diversidad para Adidas significa celebrar tanto la individualidad como las diferencias y similitudes que nos unen, impulsando perspectivas nuevas y diversas en entornos de trabajo que favorezcan la creatividad y el camino de los empleados hacia su mejor versión”.

Margot Slattery, CEO de Sodexo Irlanda: "Me siento muy honrada de ser parte de estos fantásticos modelos de roles LGTB. Crear una cultura en la que todos se sientan cómodos para ser tal y como son en el trabajo es nuestra responsabilidad, por lo que es importante recordar que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar: hacer que el lugar de trabajo sea tanto inclusivo como exitoso".

Megan Cross, co-líder de la Network UK Pride de Accenture: “la madurez de las redes de aliados y empleados LGBT+ de Accenture está favoreciendo la evolución e inclusión de la realidad de la mujer lesbiana. En muchos países se enfrenta a un doble techo de cristal motivado por su orientación y género. Nuestro compromiso para alcanzar la paridad laboral global en 2025 conlleva también que la mujer lesbiana se sienta incluida y representada en todas sus dimensiones.”

Selisse Berry, fundadora de Out&Equal en EEUU: “Estoy muy ilusionada de formar parte de este evento para fomentar la visibilidad lésbica en Madrid y aplaudo a LesWorking por su trabajo para promover que toda mujer lesbiana sea visible y garantizar el éxito de la mujer lesbiana en España y más allá”.

Miren Garay, Global Projects Director del Grupo Sodexo y líder LGBT de Sodexo Iberia: “Un reciente estudio realizado en el Reino Unido indica que el 74% de las mujeres lesbianas no se sienten cómodas en el trabajo, y este dato lo podemos extrapolar a cualquier país, sin duda, por increíble que parezca. Las lesbianas seguimos teniendo muchas barreras, propias y ajenas, y una alarmante falta de visibilidad. Por todo ello es muy necesario el día de hoy, 26 de abril día de la visibilidad lésbica, así como el que surjan más referentes de mujeres lesbianas, en las empresas, la cultura, el deporte, la política… y la sociedad en general”.

Ana Del Arco, Knowledge Senior Advisor de Hogan Lovells y Secretaria de REDI:“En Hogan Lovells lejos de obviar este tema quisimos desde hace años crear cultura de diversidad dando un mensaje contundente, continuado en el tiempo y materializado en acciones concretas de apoyo al colectivo LGBTI”.

Ízaro Assa, Discipline Manager en BBVA España: “Es necesaria formación, sensibilización y coherencia para que todos los empleados sean aliados, rompiendo fronteras invisibles, con el poderoso mensaje de: te reconozco igual que tú lo haces conmigo. Porque solo cuando eres tú misma surgen relaciones de confianza y eso, en el ámbito laboral, tiene impacto”.

Marta Fernández Herraiz, Fundadora de LesWorking y Codirectora General de REDI: “crear un clima de respeto dentro de las organizaciones es imprescindible, pero no es suficiente para conseguir que las mujeres lesbianas se visibilicen en sus puestos de trabajo. En la mayoría de los casos es necesario trabajar en paralelo con las mujeres lesbianas para empoderarlas, a través de una red de apoyo que minimice sus miedos e inseguridades y que las acompañe durante el proceso”.

