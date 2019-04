Elsa Pataky, Sara Carbonero y Paula Echeverría, reelegidas como las mamás mejor vestidas de nuestro país ¿El “Top 3” de obsequios para mamás? Moda, accesorios y complementos encabezan el ranking de los productos más vendidos para sorprender a las madres en su día Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 27 de abril de 2019, 09:47 h (CET)

Quién necesita un superhéroe cuando tiene una súper mamá. En honor a las madres del mundo entero, su día dedicado está a punto de llegar. Y con motivo de esta fecha tan especial se ha realizado un estudio entre la población española para descubrir qué súper mamás celebrities nacidas dentro de nuestras fronteras son las más estilosas del momento. ¿Quiénes son las triunfadoras? He aquí los resultados:



1. Elsa Pataky. Definitivamente, 2019 es el año “fashion” de Elsa. Acaba de volver a ser seleccionada por un 20,47% de los españoles como la mamá celeb mejor vestida de nuestro país (en 2018 ella fue también la número uno). Además el pasado mes de febrero resultó vencedora, junto a su marido Chris Hemsworth, del título a la pareja de famosos más glamurosa del 2019. “Boho chic” es el estilo que ha convertido a Elsa en icono de moda. A raíz de fijar su residencia en Byron Bay (Australia), la actriz se sumó a la estética imperante del lugar: cómodos looks de influencias hippies, pero siempre estilosos.



2. Sara Carbonero. Para un 16,23% de los encuestados, ella es el mejor ejemplo de mamá con estilazo. Sara es fiel seguidora de la tendencia “effortless chic”, también llamada “smart casual”. Es habitual verla con outfits que entremezclan prendas desenfadadas con otras más sofisticadas, logrando una simbiosis perfecta en sus estilismos. ¿Los must-haves de su armario? Prendas básicas, camisetas con mensaje, tejido denim en todas sus variantes, calzado plano… ¡Comodidad ante todo!



3. Paula Echevarría. Ocupa un buen tercer lugar con un porcentaje de un 14,50%. Trendy, moderna, cool y elegante son adjetivos que describen la mayoría de la ropa que la popular actriz tiene en su guardarropa. Como si de una auténtica coolhunter se tratase, Paula sabe cómo innovar y adelantarse a las tendencias, siendo siempre de las primeras en lucir lo más nuevo. ¿Lo que más gusta de su forma de vestir? Su acertada reinterpretación de la moda según sus gustos (y los de su hija Daniella, con la que comparte estilismos de vez en cuando).



4. Letizia Ortiz. Son ya varios los rankings que han catalogado a la Reina de España como reina de estilo. Este 2019, la soberana ha sido votada por un 10,62% de los encuestados, sobresaliendo de nuevo por su clase y por su buen gusto a la hora de vestir. Sus siempre cuidados e impecables looks (aunque a veces algo arriesgados), son valorados muy positivamente por los españoles; especialmente cuando las piezas en las que se desgranan sus estilismos son de firmas “Made in Spain”.



5. Amaia Salamanca. La actriz madrileña, es la quinta del ranking con un 9,24% de los votos. Sin duda, Amaia es una de las actrices españolas más elegantes y mejor vestidas de la alfombra roja. ¿Cómo es su estilo? Con los años su forma de vestir ha evolucionado favorablemente. Hoy en día, podemos identificarla con un concepto de moda mucho más sofisticado y más lady, eso sí, manteniendo la sencillez en todos sus looks. Ya se sabe, menos es más.

Finalizan este año el ranking: Penélope Cruz (7,69%), Ariadne Artiles (4,41%), Georgina Rodríguez (4,15%) y Vanesa Lorenzo (3,63%).



Top 10 “Mamás más glamurosas” del 2019*

1. Elsa Pataky: 20,47%

2. Sara Carbonero: 16,23%

3. Paula Echevarría: 14,50%

4. Letizia Ortiz: 10,62%

5. Amaia Salamanca: 9,24%

6. Pilar Rubio: 9,06%

7. Penélope Cruz: 7,69%

8. Ariadne Artiles: 4,41%

9. Georgina Rodríguez: 4,15%

10. Vanesa Lorenzo: 3,63%







Regalos para mamás. En España, ¿cuáles son los obsequios más comprados por los hijos para sorprender a sus madres el próximo 5 de mayo?



¿Hay amor más grande que el amor de una madre por su hijo? Aunque los españoles deberían agradecer habitualmente a sus progenitoras todo lo que han hecho por ellos, el Día de la Madre también es un buen momento para ello. ¿Cómo? Con hechos mejor que con palabras, ¡pero un buen regalo nunca está de más! Este 2019, moda, accesorios y complementos serán las categorías de productos más compradas, con un 27,54% de las votaciones de los españoles. He aquí el ranking de regalos al completo:



Top 5 “Obsequios por el Día de la Madre 2019”*

1. Moda, accesorios y complementos: 27,54%

2. Perfumes: 27,06%

3. Libros: 16,99%

4. Tecnología: 14,97%

