Aumenta el turismo en España y el gasto de los visitantes en un 3.3% según datos del INE

viernes, 26 de abril de 2019, 16:52 h (CET)

viernes, 26 de abril de 2019, 16:52 h (CET) El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitan España alcanza los 9.357 millones de euros, creciendo el gasto medio por turista hasta los 148 euros En los dos primeros meses del año, visitaron España un total de 8,6 millones de turistas internacionales, suponiendo un 3% más que el mismo periodo del pasado año, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos turistas proceden sobre todo de Alemania, Francia, Italia, Países Nórdicos, y Reino Unido. Y han dejado un total de 9.357 millones de euros, aumentando un 3,3% del gasto total que tienen los turistas internacionales en España. Con ello, también aumenta el gasto diario de los mismos en un 5%, llegando a los 148€ por persona, en una duración media de 7,2 días.

Los principales emisores en cuanto al nivel de gasto, según el INE, son Reino Unido (17,5%), Alemania (12,1%) y el conjunto de países nórdicos (9,6%). Siendo Reino Unido el país con mayor gasto acumulado.

Este gasto es en mayor medida por el transporte internacional (22,6%); seguido del gasto en actividades (20,7%) como pueden ser las visitas gastronómicas al el País Vasco, un tour por Toledo para conocer su casco histórico o un tour por Jerez y sus bodegas; y en paquetes turísticos (17,6%), disminuyendo notablemente este último. Esta disminución supone un cambio de comportamiento en el perfil del turista. El 73,9% ya no contrata tantos paquetes turísticos en una agencia o por internet, y es él mismo el que planifica el viaje con distintos proveedores.

Entre las comunidades autónomas favoritas por los turistas se encuentran las Islas Canarias, Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Y es que son comunidades que cumplen los requisitos básicos que pide un turista cuando viaja a España: sol, playa, gastronomía, y cultura. Por ello, el gasto anual en estas comunidades sigue siendo positivo año tras año, con una crecida en las Islas Canarias y en la Comunidad de Madrid.

En el ejercicio, Canarias y Baleares tienen datos positivos debido a las numerosas actividades que se pueden realizar en las islas, ya que tienen parajes totalmente distintos y de esta forma se amplía la oferta de actividades para todo tipo de turistas; desde actividades acuáticas por las costas de las islas a realizar un tour por Gran Canaria o un tour por Palma de Mallorca.

Andalucía, por otro lado, a pesar de mantener los datos positivos, registra una caída del gasto del 5,7%, tal y como indica el INE. Esto podría estar relacionado con el descenso de las pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales, junto a la disminución de la duración de los viajes.

Pese esta caída del gasto medio, sí que ha aumentado el número de turistas a la Comunidad Autónoma. Andalucía es la que más variedad de turismo atrae, ganando un 7,3% de turistas extranjeros en los primeros meses del 2019. Ampliando de forma considerable la oferta de actividades, como tours por Málaga, excursiones y tours por Cádiz, tours por Córdoba, visitas guiadas y tours por Sevilla, etc.

Por ello, debido al aumento del turismo, muchas empresas con un fuerte peso en el sector turístico como City Sightseeing, invierten en actividades de ocio y promoción de las ciudades para que el turismo siga manteniendo datos tan positivos en España.

