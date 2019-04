Cinco pasos de Bluevert para cuidar las pieles más jóvenes esta primavera Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 16:12 h (CET) La firma de alta cosmética Bluevert ha creado una línea específica preventiva anti-edad para cuidar pieles más jóvenes en 5 sencillos pasos. Está destinada a pieles menos maduras que quieren combatir los primeros signos del envejecimiento En España el salario medio de la generación Millennial es de aproximadamente 1.300 euros. Sin embargo, el hecho de disponer de menos presupuesto no significa que no consuman. La cuestión es que lo hacen de manera diferente.

La sociedad actual ha cambiado, las redes sociales han influido en la percepción de la belleza por parte de las nuevas generaciones. Bluevert ha creado una línea específica de productos unisex preventiva anti-edad, perfecta para que los más jóvenes cuiden su piel en cinco sencillos pasos esta primavera.

Pasos para el cuidado de la piel con L’Inquietude

Solo se necesitan 5 productos para tratar el estrés oxidativo, las líneas de expresión y la prevención del envejecimiento prematuro. Aplicados en 5 sencillos pasos que se explican a continuación se consiguen resultados sorprendentes.

Primer paso: limpiar con la Mousse Nettoyante Marine Clarifiante

Por lo general se cree que un mousse o una crema limpiadora es el primer paso de una limpieza, y aunque en parte es cierto, se debe considerar un buen producto de limpieza como el primer paso del tratamiento ya que si es adecuado para tratar la piel, este producto no solo limpiará y liberará de impurezas la piel, sino que además le aportará los primeros activos anti-edad para que desde el primer paso la piel empiece a nutrirse de los mejores ingredientes. El Mousse Nettoyante Marine Clarifiante se aplica mañana y/o noche directamente sobre el rostro que se masajea ligeramente evitando el contorno de los ojos, posteriormente se debe aclarar y a continuación aplicar la Lotion Marine Révelatrice Bluevert.

Segundo paso: la Lotion Marine Révelatrice

Si la limpiadora es el primer paso de un buen tratamiento, la loción debe de ser el segundo y no por ello menos importante. Una buena loción además de recuperar el PH de la piel y humectarla después de la limpieza, actuará como vehículo para transportar correctamente los activos que se apliquen a posteriori y distribuirlos correctamente por las distintas capas de la piel. La Lotion Marine Révelatrice además de todas estas acciones, exfoliará suavemente la capa córnea para que los activos puedan actuar y penetrar en su totalidad.

Tercer paso:el Sérum Initiatique Jeunesse

En este tercer paso, el papel del suero es fundamental no solo en tratamientos para pieles maduras, es imprescindible siempre que se quiera tratar en profundidad cualquier aspecto que preocupe de la piel ya que por su textura y solubilidad penetra en las capas más profundas de la epidermis para tratar dichos problemas desde la raíz. Así, en la gama L’Inquiétude, el suero es un producto ideal para frenar los signos de la edad y prevenir desde el interior de la piel. El Sérum Initiatique Jeunesse se aplicará mañana y noche sobre la piel limpia y tonificada con suaves masajes.

Cuarto paso:la Crème Prévention Suprême

En el cuarto paso se aplicará La Crème Prévention Suprême. Bluevert ha logrado una fórmula única con 8 potentes ingredientes activos para frenar el envejecimiento prematuro y luchar contra el estrés oxidativo desde la fase inicial. La Crème Prévention Suprême se aplica mañana y noche sobre la piel limpia y tonificada. Se calienta previamente el producto unos segundos en la palma de la mano antes de aplicar en el rostro.

Quinto paso:el Contour Des Yeux Revitalisant

Por último, el contorno de ojos. Este lugar es, sin duda, la zona donde antes se hacen visibles los signos de envejecimiento, unas veces en forma de simples líneas de deshidratación, otras en líneas de expresión que aparecen prematuramente o un estrés que se hace evidente en forma de bolsa u ojera. El Contour de Yeux Revitalisant se aplica Mañana y/o noche una pequeña cantidad con la piel limpia y tonificada.

