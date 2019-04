Textia, ganadora de la V edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 16:00 h (CET) Se trata de un Sistema de Retención Infantil (SRI), fabricado con la disruptiva tecnología "Varstiff", efectivo para todas las etapas del menor y fácilmente plegable y portátil. El jurado ha elegido a Textia Innovative Solutions por el alto grado de innovación de su proyecto y por ofrecer una solución real para mejorar la seguridad vial infantil, introduciendo las "sillitas" en sectores no atendidos actualmente El ganador recibirá un premio de 20.000€ netos (sin arrastre ni coinversión) además de formación, mentoring y acceso a rondas de financiación.

El jurado también ha destacado, por su carácter innovador, a Structural Deformity Index System (SDIS), solución dirigida a predecir la gravedad de las lesiones de ocupantes de vehículos que han sufrido una colisión de tráfico por alcance.

Además, como novedad en esta edición, ambos proyectos tendrán la oportunidad de estar presentes en el Marketplace de South Summit 2019.

La Fundación Línea Directa ya tiene startup ganadora de la V edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial, que, bajo el lema “Porque emprender, salva vidas”, reconoce las iniciativas privadas ideadas para reducir los accidentes de tráfico y la mortalidad en carretera, así como para mejorar el tratamiento inmediato a las víctimas tras un siniestro.

Las cinco startups finalistas han tenido que defender su proyecto en un “elevator pitch” (discurso breve de presentación sobre un proyecto de emprendimiento), ante un jurado compuesto por diez profesionales de la empresa, el ecosistema emprendedor y la administración pública.

La ganadora ha sido Textia Innovative Solutions, un Sistema de Retención Infantil (SRI), fabricado con la tecnología innovadora “Varstiff”, creado por emprendedores de Vizcaya. Se trata de una “sillita” (SRI) efectiva para todas las etapas del menor, fácilmente plegable y portátil. Su introducción en sectores actualmente no atendidos, como el de los taxis, los VTC o el carsharing, mejorará la seguridad de los más pequeños.

El jurado ha elegido este proyecto como ganador por su viabilidad económica, su alto grado de innovación y por ofrecer una solución real para mejorar la seguridad vial infantil. En este sentido, según datos de la DGT, los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre los menores de 14 años y el 40% de los niños fallecidos no utiliza ningún Sistema de Retención Infantil.

Textia Innovative Solutions recibirá un premio de 20.000€ netos como dotación de capital que, este año, como novedad, será sin arrastre ni coinversión. Además, tendrá la oportunidad de recibir formación y mentoring para la potenciación y desarrollo de competencias para el éxito de su proyecto. En una fase posterior, podrá acceder al ámbito de emprendedores de la Fundación para la Innovación Bankinter y de IESE Business School, que valorarán el acceso a rondas de inversión mediante un estudio personalizado que incluye un análisis exhaustivo del proyecto, una reunión con el equipo de profesionales que está detrás y un feedback constructivo de la iniciativa.

El jurado también ha destacado, por su carácter innovador, a Structural Deformity Index System (SDIS), solución dirigida a predecir la gravedad de las lesiones de ocupantes de vehículos que han sufrido una colisión de tráfico por alcance, a través de la aproximación del intercambio de energía cinética. Permite así reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de la asistencia en las colisiones de tráfico.

Participación en South Summit 2019

Estas dos startups reconocidas en el V Premio Emprendedores y Seguridad Vial tendrán la posibilidad de estar presentes el próximo mes de octubre en South Summit-Spain Startup, plataforma global de innovación para la generación de valor, oportunidad y negocio del ecosistema emprendedor; lo que proporcionará a las startups una gran visibilidad de marca así como acceso al mundo emprendedor.

La V edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial ha contado con un total de 68 proyectos inscritos, un 13% más que en 2018, consolidándose como referente en el sector del emprendimiento y la seguridad vial y como la primera iniciativa española para impulsar a aquellas startups cuyo objetivo es luchar por tener cero víctimas en las carreteras.

