Cultura Emprende Radio ficha nuevos colaboradores.

viernes, 26 de abril de 2019, 15:09 h (CET) El programa Cultura Emprende, de Radio Intereconomía, sigue creciendo y aglutinando talento con la incorporación de los colaboradores Andrés Dulanto Scott, Alessandro Lequio o Vicente Gómez Montanari, entre otros La Voz de la Microempresa, sección que dirige y presenta Víctor Delgado García, Director General de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), continua como espacio fijo semanal, abordando la problemática y las novedades que afectan a la microempresa española.

Crónicas sobre Emprendimiento, sección semanal dirigida por Alejandra Ron-Pedrique, seguirá acercando a los oyentes historias de emprendimiento, historias que reflejan el espíritu luchador de las personas que están detrás de cada negocio o proyecto empresarial. Dentro de dicha sección, se ha afianzado un microespacio llamado “El Aperitivo”, patrocinado por Urban Lab Madrid, donde profesionales de la talla de la Doctora Mar Carbonell (Método Tándem), Milena González o (de Aula CM), Ramón Maurel (Experto en Liderazgo) o Cristina Núñez (Wow Woman), se van alternando, una semana cada uno, para poner su experiencia y conocimientos al servicio de los oyentes.

Eventos y Networking, sección presentada y dirigida por Ángel Calvo Mañas, seguirá recogiendo semanalmente los mejores eventos para emprendedores y empresarios, así como, temas de interés general para que los oyentes puedan saber más sobre ventas, finanzas, protección de datos, redes sociales, etc.

En la sección mensual de GyL Asesores, dirigida por Vicente Gómez Montanari, se tratan todas las novedades fiscales y tributarias que puedan afectar a los autónomos y empresarios. De la mano de Andrés Dulanto Scott, Director Ejecutivo de Bracken, una vez al mes, los oyentes podrán conocer a empresarios contrastados, dentro de la sección “Líderes Empresariales”. Nohelis Ruiz, en la sección “Espacio Tech” aporta al programa mensualmente, ideas, emprendedoras o proyectos relacionados con las Nuevas Tecnologías.

La última incorporación del programa Cultura Emprende es Alessandro Lequio (Jr.), socio fundador de Polar Marketing, quien acercará a los oyentes temas, consejos, información e invitados de sumo interés, siempre relacionados con el mundo del marketing, la comunicación o los influencers.

Sin duda, secciones y colaboradores atractivos para el desarrollo profesional y personal de los emprendedores y empresarios que escuchan el programa.

Pero Cultura Emprende Radio, no es solo un espacio radiofónico, es mucho más. Los colaboradores y oyentes del espacio radiofónico tienen, a lo largo de toda la temporada, diferentes puntos de encuentro donde hacer Networking y ampliar su red de contactos. El evento más cercano será un Business Afterwork, formato Networking distendido, el jueves 30 de mayo, donde el equipo del programa estará presencialmente y que tendrá lugar en la nueva Terraza Liquid 41 de Madrid. Así mismo, como broche a la temporada, Cultura Emprende Radio celebra su Primer Aniversario del programa, el 20 de junio, a las 20 horas, en el Hotel Puerta de América, de la mano de Networking 3.0 que organiza un evento de Networking para profesionales y empresarios – Networking Fashion Law Edition –.

Cultura Emprende Radio se escucha en el dial 95.1 FM de Radio Intereconomía (los sábados a las 13 horas), así como en la web de Radio Intereconomía. También, posteriormente a la emisión en radio, se pueden volver a escuchar todos los programas en el canal de Ivoox, así como en el canal de Spotify o iTunes de Cultura Emprende.

¿Cómo saber que temas y que invitados irán a cada programa?

Los interesados pueden estar al día de los invitados y contenidos en las redes sociales de Cultura Emprende, así como en los perfiles de las RRSS de los tres presentadores. También, posteriormente a la emisión, se difunde el podcast a una red de contactos profesionales de más de 60.000 seguidores entre todas las redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram).

El programa aún deparará alguna sorpresa más antes de agosto, dado que es un espacio que está en continua evolución y que siempre está abierto a propuestas y sugerencias que aporten un valor real a los oyentes (emprendedores y empresarios).

