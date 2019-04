Rivera y café con Bal

La actualidad estaba en la Tribuna de Nueva Economía Fórum. Con Albert Rivera protagonista por un motivo doble: Su participación en los debates en televisión previos a las Elecciones Generales. Y el hueco hecho a Ángel Garrido en Ciudadanos, que producía titulares y notas como la que llegaba desde un móvil, próximo a Radio Nacional de España, calculando lo dejado por Garrido al pasar del PP a C’s: “Mas Garrido que nunca, ha dado puntadas sin hilo. Sueldo puntual base de 7.956,87€ brutos al mes (6.200,72 € netos). Dieta diaria de 304,00€ para alojamiento y gastos, por asistir según calendario. Y 152 € por reuniones fuera de la UE, facturas de hotel aparte, plan de pensiones millonario. Por el número 3 a la CAM, no se renuncia a esto salvo que haya...”



Sin hurgar en la elipsis de los suspensivos, empezaba el acto. El elegido para presentar a Rivera era Edmundo Bal. Abogado del Estado y candidato de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados, especificaba la invitación de Nueva Economía Fórum. Al subir éste al atril, una visita a Internet aportó datos de la prensa escrita: Ciudadanos ficha al abogado del Estado del ‘procés’ cesado por el Gobierno. Edmundo Bal ocupará el número cuatro en las listas para las elecciones generales del partido naranja por Madrid (El País). Ciudadanos ficha a Edmundo Bal, abogado del Estado destituido por defender que hubo rebelión en el 'procés' (Europa Press). Fue purgado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por defender que hubo rebelión durante el golpe independentista (Libertad Digital).



Presentes, ausentes, compañías desacostumbradas y situación rara del Ex presidente de la CAM, Garrido, en mesa central. Algunos comentarios, sotto voce, con maldad limitada, decantada sólo para los iniciados en los ‘in’ que hay, inventan o sueñan: Ángel Garrido y junto a él, el arcángel Cerezo con guindas paternas, en o a lo lejos de, Cerezo. Falta Arrimadas, puede que en un Madrid ‘popular’, volando a punto o apuntando vuelo.



Pero empezaba la presentación de Bel. Y con él nació un foco de empatía que fue agrandándose con un discurso especial que ahorra esfuerzo y lleva a unas notas, tomadas a vuela pluma, que definen el acto, la importancia de Bel en la política nacional futura y la situación que puede ocupar, o abandonar, Rivera, en función de cómo se interprete lo contado por Bel y vaya un futuro que, hoy por hoy, admite varias trayectorias: Celebración de éxito en la Oposición aprobada ahí al lado (Abogado del Estado) en la Glorieta del Palace. Me cesaron como Abogado del Estado. Me llamó Albert y fui pensando en qué me iba a decir este señor. En la primera entrevista se entreveía lo que es Rivera. ¿Quiere un café?. Sí, Rivera tiene cafetera y puso café ¿Te vale este color? Me voy a poner otro. En vasos de papel reciclable. Iba con ganas de decir que no a todo. Pero me caló. En diez minutos pensé que estaba con un colega de mi barrio, un colega de toda la vida. De esas cuatro personas que visteis en la tele, de quién os gustaría ser amigo. Como motero, es valiente, después de estar tiempo sin montar se sube en un bicharraco. Él se subió y se dio una vuelta por (puerto de) La Cruz Verde. Él capitaneó a unos locos que querían salir a la calle con banderas. Eran unos locos y él quería ser el jefe de los locos. Con Albert, persona simpática que escucha, tendremos al presidente del Gobierno que no tenemos ahora.



Después siguió Rivera. Algunas notas. Sin aplicación ¿Para qué? Lo que pudiera a decir es conocido. Crítica a Sánchez, éxitos en Andalucía, etc. Valía más fijarse en el café con Bal y lo que hubiera de interés. Hubo algo que define la situación y que incorpora a Bel a una realidad nacional que por lo sabido, al margen de lo que pueda decir o callar Rivera, tiene apariencia de valioso: “Por justicia poética, Edmundo puede ser ministro de Justicia si sale”. Así, de entrada. En la tribuna política de Nueva Economía Fórum, Rivera anunciaba a Bel como valor para un ministerio de Justicia de un supuesto Gobierno que parecía querer liderar; o servir de elemento para trueque en un convenio con el PP que está por definir. Frase de Obama (quien divide una sociedad no puede gobernarla). Propuesta de pactos de Estado. Dejemos en paz el aborto y los huesos de Franco para hablar de futuro y de la despoblación del 53% del territorio nacional.



El tiempo pasaba, con dosis de aburrimiento que paralizaban libretas y bolígrafos; y, como volviendo al café de Bal, una idea, vieja, salpimentada con la noticia no angelical de Ángel Garrido: Hay que hacer un gran centro, como UCD. 40 años después, hace falta agrandar el centro político. Gracias, Garrido, porque lo fácil es quedarse. Estás en la casa común del sentido común. Plataforma de damnificados por el sanchismo (Soraya, Ibarra, Mezquida, Corbacho...) Sueño húmedo (¿?). Ley antidedazos y, “quiero acabar con una reflexión: Hay que creer en este país”.



Había una pregunta que hacer; y se hizo: “Ha reivindicado la UCD, qué va a hacer para que Ciudadanos no tenga el mismo fin que UCD tras el 28-A”.



No hubo respuesta, pero quedo un poso agradable con el regusto del café con Bal. Al margen de Rivera, con él, o sin él.