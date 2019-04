Belleza, siempre con salud, el libro de la Dra. Téllez para regalar por el Día de la Madre Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 11:12 h (CET) A pocos días del Día de la Madre, la Doctora Ana Téllez propone su libro, Belleza, siempre con salud, como regalo para toda aquella a la que le encante cuidarse. En él, la Dra. Téllez explica diferentes curiosidades sobre la medicina estética y sus tratamientos, a la vez que aporta los mejores consejos de salud y belleza para sentirse guapa y feliz en el día a día. Además, se trata de un libro interactivo con contenido audiovisual al que se puede acceder a través de un lector de código QR. PVP: 24 € La Doctora Ana Téllez quiere sorprender a todas las madres en su día más especial a través de su libro: Belleza, siempre con salud. En las 122 páginas de su escrito toca temas relacionados con la belleza y la salud que todo el mundo se pregunta alguna vez, pero que pocos saben responder. Por ejemplo, por qué fracasan las dietas hipocalóricas, si existen tratamientos “milagro” para poner fin a la alopecia, si se puede prevenir la aparición de arrugas o si es posible mejorar la apariencia de una nariz aguileña sin tener que pasar por el quirófano.

Por otro lado, se encarga de facilitar diferentes consejos para la salud que se pueden llevar a cabo diariamente en casa, como, por ejemplo, que la naranja nunca debe tomarse en zumo y que el zumo de limón genera numerosos beneficios para el organismo si se toma en ayunas.

Además, en Belleza, siempre con salud la Dra. Téllez también se ocupa de plasmar algunos mitos sobre la medicina estética, como que el bótox es la marca registrada del primer medicamento que se comercializó en medicina estética para tratar las arrugas de expresión y, bien aplicado, ni atrofia los músculos de la cara, ni tiene por qué dejar un rostro con expresión de “susto”, ya que dicha sustancia, una vez inyectada, no toca el músculo ni el nervio.

Para comprar el libro: http://clinicasdratellez.com/libro-belleza-con-salud-ana-tellez/

Acerca de Clínicas de la Dra. Téllez

La Dra. Ana María Téllez es licenciada en Medicina y Cirugía con Máster en Medicina Estética y es la directora de las dos clínicas que llevan su nombre, una en Madrid y otra en Marbella. Las clínicas de la Dra. Téllez ofrecen tratamientos de medicina estética y cuentan con profesionales cualificados y bilingües con más de 25 años de experiencia, que viven en permanente estudio de los últimos avances médicos en medicina estética. Sus servicios personalizados marcan la diferencia, ya que todo el equipo considera como su principal obligación la de cuidar al máximo la salud y la privacidad de los pacientes.

C/ Espronceda 31, Madrid

912 966 999

Av. Ricardo Soriano 2, Marbella

952 77 30 3

@DoctoraAnaTellez

@dra.a.tellez

