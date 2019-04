Camino de venganza Una novela hecha para emocionar Eva Fraile Rodríguez

viernes, 26 de abril de 2019, 12:14 h (CET) El alcarreño Dani Huertas, creador de historias desde la adolescencia, ha publicado en el mes de abril su última novela: Camino de Venganza. Dolor, rabia y locura. Desde 2014, año en el cual lanzó su primer libro al mercado, ha atesorado ya cinco títulos contando este último. Dani sabe cuál es el objetivo con esta nueva historia: emocionar a los lectores hasta el punto de que no quede ni una sola emoción primaria por experimentar.



Todo empezó con un relato escrito por un amigo. Lo escribió mientras hablaba con él y al verlo, supo que se podía extraer una buena historia de ahí. Comenzó a hablar con su madre y a elucubrar sobre lo que podría pasar en el libro, y pronto apareció una posible trilogía en su cabeza. Después, Dani descubrió que a medida que escribía la historia iba cambiando todo el argumento, y se encontró con nuevas fuerzas y debilidades que sus protagonistas iban a traer a la trama. El autor nos ha confesado que nada de lo que al principio iba a ocurrir, ha quedado realmente en pie.



El autor ha creado una novela romántica mezclada con thriller. También ha escrito acerca de una investigación periodística que en un primer momento, no tenía intención de incluir. Por todo ello, cree firmemente que su novela es diferente al resto. Y los lectores ya han dado sus primeras valoraciones: « Los personajes están bien definidos y el misterio que envuelve la trama te hace seguir leyendo hasta descubrir la verdad», usuario de Amazon.



Dani Huertas reside en Guadalajara y es técnico superior en integración social. Con anterioridad a Camino de venganza, ha lanzado otros exitosos títulos al mercado como Luna llena para lobos muertos y Escribiendo contigo, dos libros de relatos, así como Los días son oscuros y #Acosandoaunadolescente, género novelesco.



