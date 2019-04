Travel Work señala las claves para escoger la mejor experiencia laboral durante el verano Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 18:20 h (CET) Además de los conocimientos de idiomas, la personalidad de cada cliente también influye en el éxito del programa seleccionado Los ofertas de empleo o prácticas laborales durante la temporada de verano suponen una serie de oportunidades para todos aquellos que, o bien quieren ampliar sus currículums de cara a su futuro laboral, o prefieren trabajar durante esos meses para poder costearse una estancia en el extranjero o conseguir unos ahorros extras.

Con motivo de la celebración de su 25 aniversario, en Travel Work quieren facilitar aún más el acceso de sus usuarios a este tipo de ofertas durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre al ofrecer un descuento de 100€ para todos los mayores de 18 años que busquen ampliar sus conocimientos en países como Austria, Alemania, Noruega, Francia, Irlanda o Reino Unido. Pero, ¿qué detalles han de tener en cuenta los futuros aventureros que quieran aprovechar esta oportunidad?

De entrada, hay que entender las diferentes ofertas que se realizan: las prácticas laborales, orientadas sobre todo a aquellas personas que quieran que ampliar el expediente académico de 1 a 3 meses y que, generalmente, no están remuneradas; y las ofertas de empleo temporal, dirigidas a los interesados en conseguir ingresos económicos a la vez que mejoran los idiomas y suman líneas a su currículum profesional. Del mismo modo, hay que considerar que todos estos modelos de trabajo cotizan en la seguridad social, contando a su vez a nivel español.

"La mentalidad inicial es la de viajar a Australia pero los costes son mucho más realistas dentro de Europa", señala la la fundadora y directora de Travel Work, Eva Sabater, respecto a cómo la labor de asesoramiento de la agencia empieza en un punto tan importante como el país de destino, con tal de beneficiar la experiencia del cliente y orientarle de manera que obtenga la máxima rentabilidad de su inversión y el mejor beneficio para su CV.

Otro aspecto muy relevante es el idioma: en países como Alemania o Francia son más estrictos con el idioma nativo y por lo tanto exigen un mayor nivel de aquellos que busquen pasar un tiempo en el país, mientras que otras naciones como Austria, en el que no es necesario tener conocimientos de alemán para conseguir un trabajo. En Reino Unido también son más flexibles al haber una gran adaptabilidad según el nivel de inglés que se posea.

Pero hay que tener en cuenta que, además de los conocimientos de idiomas, la personalidad de cada cliente también influye en el éxito del programa seleccionado. Aquí cobra una gran importancia la labor de asesoramiento del equipo de Sabater: “El éxito está en hacer el ‘match’ entre las expectativas del candidato, su perfil y el programa que escoge”, resalta la fundadora de la agencia.

La incertidumbre del Brexit

"Todo el que vaya ahora irá como turista, por lo que cualquier cambio que se produzca no impedirá que la gente pueda desarrollar el programa de verano", resalta Sabater sobre esta situación en la que se encuentra el Reino Unido. De esta manera, todas aquellas personas que vayan en 2019, pueden estar tranquilas, durante un período de entre uno y tres meses, ya que no se prevé que pueda haber afectaciones, en todo caso hasta el próximo año 2020 .

Una de las consecuencias de este contexto político británico es el aumento de la demanda de plazas para Irlanda, ya que parece ofrecer mayor seguridad a los futuros viajeros, pero hay que tener en cuenta la experiencia previa obtenida por profesionales como Sabater: “Suelen ser más rígidos con el nivel de inglés que en Reino Unido, a pesar de haber cogido fuerza de nuevo como destino en los últimos años”.

Por tanto, es en aspectos como estos donde cobra una mayor relevancia la organización de un servicio como el de Travel Work, en el que se cuenta con asesoramiento antes, durante y después de la experiencia, para concertar aspectos como el alojamiento o un coordinador local, que les sirva de contacto de referencia a lo largo de toda las estancia para poder recibir cualquier tipo de atención durante el período en el que transcurre el programa.

