PLATMILUM, el suero nanomolecular más demandado en la actualidad

jueves, 25 de abril de 2019, 17:56 h (CET) Una tecnica que esta revolucionando el mercado estético y que cada vez es mas demandada internacionalmente Actualmente durante el proceso de fabricación de diferentes productos de higiene y cosmética se utilizan alrededor de 7.000 sustancias diferentes.

Algunas de ellas altamente tóxicas, otras desencadenan reacciones alérgicas o irritaciones y, de la gran mayoría, no se conocen sus efectos por acumulación y interacción con otros productos.

La piel cubre el cuerpo y actúa como barrera física de muchos agentes contaminantes de la atmósfera. La investigación moderna afirma que esta absorbe un 60% de los productos químicos con los que entra en contacto.

Tras muchos estudios científicos, se ha incorporado a las formulaciones de los cosméticos novedosos activos, hasta ahora inexplorados. Es así como ha nacido la cosmética inteligente, Platmilum https://www.platmilum.es/ un magnifico suero nanomolecular, capaz de reconocer las necesidades de cada tipo de piel con el objetivo de rejuvenecerla.

El mayor enemigo al que se enfrenta la cosmética inteligente es prevenir y reparar los daños específicos que sufren las células con las agresiones diarias y el paso del tiempo. No todas las células son iguales, ni tienen las mismas necesidades. Por eso, es esencial dirigir cada activo a su célula objetivo, focalizando toda la eficacia en los sitios clave en los que se conseguirá mayores resultados.

Entre las empresas de mayor prestigio se encuentra Platmilum. Debido a su método regenerador, estimulación y biorevitalización de la piel, a base de productos naturales. Para ello, entran en escena las combinaciones exclusivas a base de plantas medicinales que van dirigidas a las zonas implicadas a tratar. Esta estudiada combinación y la calidad de sus activos, constituye el motivo de fidelización que depositan los usuarios en la tecnología Platmilum tan demandada por centros de belleza y particulares a fecha de hoy

