El futuro de la movilidad se da cita en Madrid de la mano de TrenLab

El encuentro fue organizado por TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe con Wayra España, que busca impulsar la transformación digital de la compañía y reforzar su posición ante la próxima liberalización del mercado de viajeros en el sector ferroviario A tan solo cinco días de cerrar la segunda convocatoria de startups, Trenlab, la aceleradora de startups de Renfe con Wayra España, reunió a los principales actores del nuevo escenario de la movilidad en la jornada “Shaping the future of mobility”, para analizar el futuro de la movilidad en España.

“Dentro de la liberalización nos enfrentamos a grandes retos” explicó Bruno Espinar, Head of Mobility 4.0 and Digital Innovation de Renfe, en el arranque de la jornada, donde detalló cuál es la estrategia de la operadora ferroviaria para el futuro de la movilidad. “Ahora mismo nuestra competencia es cualquier tipo de transporte, hay servicios nativos digitales que nos han obligado a replantearnos toda nuestra estrategia, de ahí la creación de TrenLab”. Otro de los platos fuertes de la jornada fue la participación de Inés Oliveira, Head of Trenlab, y Jorge Marcos, Jefe de Innovación y Desarrollo de Proyectos de Renfe, quienes describieron el objetivo de TrenLab de impulsar la transformación digital de la compañía y reforzar su posición ante la próxima liberalización del mercado de viajeros en el sector ferroviario. “El proyecto contribuye a incorporar al Grupo Renfe metodología, conocimiento y cultura emprendedora, así como a identificar y potenciar la innovación”, apuntó Inés Oliveira.

Movilidad de la mano de emprendedores

También tuvieron protagonismo las startups seleccionadas en la primera convocatoria de TrenLab, quienes presentaron sus proyectos frente a los asistentes en formato pitch y compartieron sus experiencias en la primera edición del proceso de aceleración. Desde su incorporación han podido conectar con líderes del ecosistema emprendedor, han estado trabajando en el desarrollo de negocio con Renfe y Telefónica y han recibido formación individualizada de expertos en financiación, ventas, equipo, branding, networking, comunicación y otras áreas claves para escalar sus startups.

Iomob presentó su marketplace de movilidad, una app que reúne las distintas opciones de transporte dentro de una misma ciudad en un solo espacio, evitando al usuario la descarga de decenas de aplicaciones y facilitándole la elección de la mejor opción de transporte.

Limmat Group introdujo su proyecto para proporcionar soluciones tecnológicas para la digitalización de las infraestructuras que mejora la gestión y eficiencia de las mismas, que se aplica al mantenimiento de vías ferroviarias.

nixi1 explicó cómo solucionar la frustración de tener que esperar para reservar un viaje: su solución de chat, integrada en plataformas como Whatsapp, Facebook o Telegram, con la que interactuar directamente con su sistema de inteligencia artificial para reservar la mejor opción de viaje en tiempo récord.

Zeleros introdujo el hyperloop, el nuevo medio de transporte que puede transportar pasajeros a velocidades mayores a 100 km/h a través de tubos de baja presión y que la startup considera el futuro del transporte.

A ello siguió una mesa redonda donde se analizaron los retos que están transformando la ciudad de Madrid y cómo están respondiendo los nuevos medios de transporte en la que participaron Raquel Escribano, Marketing & Communications de Zity (Groupe Renault); Enrique Diego Bernardo, Director de Tecnología de EMT Madrid; Miguel Aparcedo, City Manager Madrid de Ecooltra y Juan Galiardo, Head of Uber Spain. Javier Creus, fundador de Ideas For Change, fue el encargado de cerrar una jornada cuya principal conclusión fue la necesidad de cooperación entre las distintas opciones de movilidad para asegurar un impacto positivo en las ciudades.

La segunda convocatoria del concurso de TrenLab, a punto de cerrar

TrenLab se encuentra a menos de cinco días de cerrar la segunda convocatoria de su concurso de startups: los proyectos interesados en participar pueden inscribirse hasta el próximo 28 de abril en la web www.trenlab.com Entre los criterios de selección establecidos se tendrá en cuenta su potencial de crecimiento, escalabilidad y el valor diferenciador que aporta al mercado al incorporar nuevos enfoques, modelos de negocio, productos y/o servicios. Durante el proceso recibirán un plan personalizado de aceleración, con ayuda a su financiación de hasta 50.000€, apoyo administrativo y legal, formación complementaria y una red de networking que permita madurar los proyectos.

Para más información: https://www.trenlab.es/