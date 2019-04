Maison Signore presenta su nueva colección en Valmont Barcelona Bridal Fashion Week Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 17:08 h (CET) La firma italiana de moda nupcial Maison Signore ha elegido Barcelona para presentar su nueva colección Sposa 2020 dentro del marco de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week del 26 al 28 de abril Detrás de cada creación hay una historia que es el reflejo del alma, el carácter y la personalidad de la mujer que lo lleva. Una fusión de eclecticismo en la que la totalidad de sus líneas y detalles tiene el fin de reflejar y destacar la maravillosa personalidad de cada novia. Maison Signorecontiene y hace suya esta filosofía, que es homenaje, amor y pasión por el estilo italiano. Por ello, para la temporada de 2020 y en la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (Barcelona, del 26 al 28 de abril de 2019), la Maison dirigida por Gino Signore rastrea las emociones de un día tan especial, recorriendo los senderos más elegantes.



Tejidos escogidos de alta calidad como el encaje y aplicaciones exclusivos como cristales o las perlas son elementos que, con su singularidad, subrayan el toque exclusivo de su Alta Costura como elemento diferenciador de esta casa italiana. Es un homenaje a la Haute Couture como una obra de arte, para dar forma y vestir a la mujer en el día más importante de su vida.



De alma bohemia y ligereza en los juegos de volúmenes, en la colección se encuentran vestidos fluctuantes, como nubes etéreas teñidas de colores cálidos y naturalidad, en una historia de pura autenticidad. Las propuestas más románticas también tienen cabida, con una clara inspiración francesa y referencias al París de la Rive Gauche, donde la poesía y el amor por la belleza encuentran espacio entre organzas y mikados, obras maestras de la elegancia.



La seducción envolvente, nunca ostentosa pero elegantemente presente - y reconocible - es la seña de identidad de Maison Signore. Las tradicionales líneas de sirena dejan espacio a volúmenes más amplios y el juego del encaje gira en torno a las transparencias para un solo dictado: la feminidad.

Maison Signore Privée

Con este proyecto, Gino Signore, CEO de la Maison, quiere dar a sus clientas el sueño de un vestido hecho a medida.

Con el servicio Maison Signore Privée, solo disponible bajo pedido, las novias pueden hacer realidad sus deseos de lucir un traje diseñado y confeccionado solo para ellas. Un vestido único y personalizado, como lo es cada mujer, cada novia.

Gino Signore, presente en la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, describe así los inicios de la marca: "Salimos de una pequeña población de Caserta, después abrimos nuestra primera tienda en cittá, en ese momento tenía solo veinte años y desde entonces abrimos más tiendas incluyendo Napolés y comenzamos no sólo a vender en nuestras tiendas sino a distribuir la colección".

Cuando se le pregunta sobre el ADN de La Maison su respuesta es: "Hemos decidido convertirnos en un altavoz del made in Italy, una etiqueta reconocida en todo el mundo y una definición de producto de excelencia, de alta cualidad y de lujo, y todas estas son las cualidades que La Maison tiene como directriz para mostrar en ferias internacionales y comunicar nuestro trabajo artesanal a todo el mundo".

