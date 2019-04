IATI comercializa el primer seguro de vida 100% online en España Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 17:20 h (CET) Los clientes pueden finalizar el proceso de contratación, sin pruebas médicas ni trámites innecesarios, en sólo tres minutos, a diferencia de lo que ocurre con otras aseguradoras Iati Seguros ha desarrollado una herramienta pionera en el sector que permite la contratación de su seguro IATI Vida de forma 100% online. A través de la plataforma digital los clientes pueden recibir información, asesoramiento y personalizar la póliza, además de calcular el precio, la cobertura y la confirmación de la misma en sólo tres minutos.

Desde que entrara en vigor la nueva Ley Hipotecaria en 2018, los clientes tienen la libertad de adquirir los seguros de vida de los préstamos con entidades ajenas a los bancos e IATI Seguros, en su compromiso por la innovación continua, da respuesta a estas nuevas necesidades gracias a la transformación digital. En menos de un minuto se puede tener la cotización y en tres minutos la confirmación de la contratación.

La mayoría de las corredurías de seguro de España se han sumado al sistema de contratación digital, pero en algunos casos necesitas cargar el DNI y la justificación como propietario de la cuenta bancaria, recibir posteriores llamadas para aprobar un cuestionario de salud en otros casos, o descargar el documento de la póliza, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la compañía en cuestión. Sin embargo, el proceso de contratación de IATI Vida es 100% online, respaldado por Logalty, que otorga confianza a la gestión y garantiza la seguridad jurídica de la transacción.

El procedimiento es sencillo. El precio y la cobertura del mismo se calcula a partir de tres preguntas básicas que están relacionadas con el capital por asegurar, la edad y la profesión del usuario. Y a partir de ahí el cliente concluye la contratación recibiendo un código PIN al número de teléfono que haya indicado para la validación. No es necesario realizar trámites innecesarios y ni aportar pruebas médicas que confirmen el estado de salud, algo pionero en el sector.

IATI Vida

El seguro de vida provee de protección frente al fallecimiento y la invalidez, sobre todo cuando el asegurado o los beneficios dependen directamente de sus ingresos, o cuando se tiene un préstamo hipotecario.

El verdadero valor de un seguro de vida no reside en el capital asegurado sino en la tranquilidad de saber que tanto uno mismo como su familia estará protegido en caso de que surja cualquier imprevisto. Por ello, IATI Vida ofrece tres niveles de protección en función de las necesidades del cliente: IATI Vida Familiar e Hipotecas, IATI Vida Singles e IATI Vida Activa.

IATI Vida Familiar e Hipotecas : Los seguros de vida contratados con entidades bancarias son de media un 50% más caros que los que IATI Seguros propone. Cuenta con garantías por invalidez permanente y absoluta o fallecimiento de hasta 100.000 euros y el doble en caso de la defunción conjunta de la pareja.

: Los seguros de vida contratados con entidades bancarias son de media un 50% más caros que los que IATI Seguros propone. Cuenta con garantías por invalidez permanente y absoluta o fallecimiento de hasta 100.000 euros y el doble en caso de la defunción conjunta de la pareja. IATI Vida Singles : Se trata de un seguro de vida para personas independientes en el que la invalidez es la garantía principal, multiplicando por cinco el capital de fallecimiento.

: Se trata de un seguro de vida para personas independientes en el que la invalidez es la garantía principal, multiplicando por cinco el capital de fallecimiento. IATI Vida Activa: Es un seguro para personas o parejas que disfrutan de un estilo de vida activo y que necesitan cubrir imprevistos por la práctica continua del deporte, los viajes o los desplazamientos. Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros online tras una importante transformación digital. Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

