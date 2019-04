El espacio coworking más grande de Valencia recuperará un edificio histórico de 1905 Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 16:01 h (CET) La Centrifugadora, un espacio coworking singular de 6.500 m2, contará con capacidad para 900 puestos de trabajo en Valencia. Responde a la alta demanda del mercado valenciano en oficinas de calidad, superior a los 500 metros cuadrados, recuperando y modernizando un entorno histórico único El edificio, construido en 1905 por la empresa Electra Valenciana S.A., será totalmente recuperado para albergar un nuevo y moderno concepto de espacio coworking.

El complejo, bautizado como La Centrifugadora, abrirá sus puertas en octubre de 2019. Constará de un espacio de 6.500 m2, distribuido entre un edificio industrial de principios del siglo XX, una vía de acceso exclusivo y un gran jardín privado de 800 m2. En su oferta de servicios, dispondrá de puestos flexibles, fijos y despachos totalmente equipados para albergar hasta 900 personas trabajando a la vez. También contará con salas para reuniones y conferencias, la última tecnología en conectividad y todo tipo de servicios, como oficina virtual, recepción de llamadas y paquetería, domiciliación fiscal, salas de eventos con servicio de videoconferencia y wifi privado, entre otros.

Su ADN es ser un espacio moderno, diáfano y fundamentalmente cómodo para un usuario exigente, donde se pueda trabajar, compartir ideas y generar sinergias, a la vez que se disfruta compartiendo un excelente café o una cerveza con colaboradores y visitas en las áreas privadas y ajardinadas del complejo.

Respetuoso con el medio ambiente, el espacio buscará la máxima eficiencia energética con cubiertas verdes y uso de energías limpias en la rehabilitación del edificio industrial e histórico que lo acogerá. La Centrifugadora se posiciona como un nuevo concepto coworking de calidad en Valencia. Será esa solución flexible y cómoda que cualquier empresa o autónomo busca, aportando además a sus usuarios, la posibilidad de realizar networking.

La Centrifugadora es un proyecto de la empresa White Investing, sociedad de inversión líder en el segmento de la inversión privada para desarrollos inmobiliarios residenciales y que, con este espacio, pretende consolidar el desarrollo de proyectos terciarios siguiendo las directrices de su plan estratégico con horizonte 2021. “Apostamos por el largo plazo en la gestión de nuestros negocios y también en la relación con nuestros inversores”, señala José Solero, CEO de White Investing, SL. Tanto en el concepto de negocio como en su explotación, participa la consultora Savills Aguirre Newman.

Actualmente en Valencia, el espacio más demandado por las empresas es de 500 m2 con 25 trabajadores, y no existe una cartera de oficinas disponibles de ese tamaño en el mercado. Con este tipo de oferta de espacios flexibles que incluyen salas de reuniones, servicios, gimnasio o comedor -entre otros-, y que cada empresa utilizará a demanda, las necesidades reales de espacio de las empresas se reducen a tan solo 200 m2, consiguiendo una rebaja muy importante del coste de alquiler y, a la vez, mayor calidad y cantidad de servicios añadidos. Tras esta reflexión, se concluye que el precio final mediante este sistema es bastante más económico que el del mercado de oficinas tradicional. Cabe destacar que la tasa de disponibilidad de oficinas de calidad (Tipo A) en la zona centro de Valencia es tan solo del 5% inferior a ciudades como Madrid .

La Centrifugadora se ubica muy próxima al cauce del Río Turia, a la Plaza América, cerca de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y a un paseo de la Marina de Valencia. Muy próxima al hub de Valencia, su comunicación con el resto de la ciudad es rápida y cómoda a través de autobuses urbanos y metro. Además, gracias al magnífico clima que disfruta Valencia, también puede ser una buena opción el ir a trabajar en bicicleta o patinete, con zonas habilitadas para aparcarla fácilmente.

Demanda creciente de espacios coworking

El mercado laboral se ha transformado. Las empresas necesitan retener el talento y el lugar en el que las personas desarrollan su trabajo, adquiere mucha importancia. Por ello, este concepto de negocio se dirige a aquellas empresas que se tienen que trasladar al centro de la ciudad para estar más cerca de sus clientes, ofreciendo una mayor calidad de vida a sus trabajadores. Consiguiendo que se sientan el centro de atención, con áreas de descanso, desde hacer la siesta, ver cine, jugar al futbolín o eliminar el estrés compitiendo con la Playstation o poder hacer ejercicio, ducharse y seguir trabajando.

La Centrifugadora será un espacio que recogerá las necesidades de ampliación de las organizaciones en momentos puntuales y es la solución ideal para la implantación de todas las empresas que están vinculadas a las nuevas tecnologías, que requieren, no solo de un edificio de oficinas Tipo A, sino de todo un ecosistema adaptado tecnológicamente para el correcto desarrollo de su actividad.

Recuperación del patrimonio valenciano

La Centrifugadora va a permitir la recuperación y puesta en valor de un edificio singular que forma parte del patrimonio valenciano -con una maravillosa fachada protegida de ladrillo caravista-, promoviendo así las relaciones humanas y la riqueza en su entorno.

