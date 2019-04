Henrik Zillmer, CEO de AirHelp, participará en el evento EU-Startups Summit en Barcelona Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 13:48 h (CET) El CEO de AirHelp, plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, participará en EU-Startups Summit, el encuentro anual más importante de startups en Europa que se celebra en Barcelona del 2 al 3 de mayo Henrik Zillmer, CEO de AirHelp, se graduó en E-Business en la escuela de negocios de Copenhague. Es una figura muy influyente en las industrias de viajes y tecnología y actualmente trabaja a diario para sensibilizar al público sobre sus derechos como pasajeros aéreos e intenta impulsar nuevas innovaciones.

Asentado en Berlín, el fundador y CEO de AirHelp, es un emprendedor en serie y ex-ejecutivo de Rocket Internet. También trabajó para el Innovation Center Denmark en Silicon Valley. Ha fundado más de diez empresas en Europa, Asia y EEUU en las industrias de seguros, viajes y comercio electrónico. Como ávido viajero, decidió fundar AirHelp para que los pasajeros aéreos pudieran hacer valer sus derechos legales lo más fácilmente posible. Zillmer fundó AirHelp en 2013 durante un viaje a Bali con sus dos compañeros y socios. Desde entonces, la aplicación ha ganado múltiples premios incluyendo el Premio Spark en Collision Conference y The Best Startup nórdica y ha ayudado a más de 10 millones de pasajeros en todo el mundo, también, cabe añadir que la aplicación obtuvo una calificación de 9.4 en Trustpilot, basada en más de 2.300 opiniones.

EU-Startups Summit 2019, es el evento cumbre de startups de la UE que reunirá a más de 1.200 fundadores, entusiastas de las startups, corporaciones, inversores y periodistas de toda Europa. El evento se celebrará los días 2 y 3 de mayo y en él se presentará una selección de las empresas más importantes y emergentes de Europa, a la vez que acudirán algunos de los empresarios más exitosos. En el evento habrá charlas informales con fundadores de éxito internacional, excelentes oportunidades de creación de networking, talleres y una emocionante competencia de lanzamiento de negocio con 15 equipos seleccionados entre más de 1.000 aplicaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.