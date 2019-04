Las redes recuperan el debate sobre los impuestos en España gracias a "Impuestazos" un vídeo que se ha hecho viral Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 12:16 h (CET) Un vídeo donde Jose Antonio Madrigal, gestor de fondos reputado, habla de la cantidad de impuestos que afectan al ciudadano español se ha convertido en el último fenómeno viral en las redes sociales El último vídeo donde se habla de la enorme cantidad de impuestos que afectan a los ciudadanos españoles se ha convertido en el último fenómeno viral en las más destacadas redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram...)

Bajo el título "Impuestazos", el vídeo muestra unas declaraciones de José Antonio Madrigal, gestor de fondos y creador de Eurekers, una empresa que se dedica formar a particulares sobre inversión en bolsa y que recientemente fue premiada por la revista británica "The European" por tener el Mejor Curso de Bolsa de Europa.

En el vídeo, José Antonio Madrigal enumera en un tono ácido e indignado la cantidad de impuestos a los que tienen que hacer frente los españoles en su día a día. Desde impuestos relativos a compras y ventas de inmuebles, hasta impuestos a la hora de realizar donaciones, pasando incluso por la tributación que requiere recibir una herencia, conocido como "Impuesto de Sucesiones" o de la muerte. "Mas de 100 impuestos, es una vergüenza" afirma el reputado profesional de la bolsa en el vídeo.

"Impuestazos" ha llegado ya a más de un millón de reproducciones en tres semanas en las redes sociales, además de las veces que se ha reenviado por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, medio a través del cual no es posible contabilizar el alcance real.

Más de 30.000 personas, de España y de fuera del país, han compartido el vídeo hasta la fecha, incluso ha sido difundido por asociaciones o partidos políticos que llevan en su programa la eliminación de algunos de estos impuestos. No ha dejado indiferente a nadie y ha provocado numerosos comentarios, generalmente a favor de la elocuente postura de José Antonio Madrigal.

