Los imprescindibles de NKN Nekane para la maleta de fin de semana

jueves, 25 de abril de 2019, 11:56 h (CET) Prendas de inspiración mediterránea para una escapada con estilo. Los fines de semana en primavera invitan a poder pasar más momentos al aire libre, disfrutando de los días con más horas de luz, temperaturas agradables y vistiendo menos capas de ropa. Son las condiciones ideales para que apetezca escoger fecha, destino y planear una escapada exprés para recargar pilas para la semana, pero sin olvidarse de algo no menos importante: los outfits para incluir en la maleta Tanto si el lugar escogido es el mar, la montaña o la ciudad, NKN Nekane propone prendas funcionales y cómodas de su nueva colección primavera-verano 2019 “Sinhara” que rebosan

espíritu mediterráneo.

El look lo compone eltop oversize Veran de punto calado, con cuello redondo y manga raglán en tono acqua, que se convierte en el aliado perfecto para vestir con estilo en aquellos días en que las temperaturas refrescan hacia el final de la jornada. En la espalda, el top presenta un bonito acabado con una apertura, lazadas de cierre y tachuelas de detalle.

La firma aplica la tendencia de los pantalones palazzo en formato jacquard color cava. En esta ocasión propone su modelo Lazada, realmente fluidos y cómodos, de tirón alto, con bolsillos y una lazada de cierre que añade un toque distintivo a la prenda. Todo ello los convierten en una pieza apta tanto para arreglarse para una velada tranquila, como para vestir de forma elegante y moderna durante el día.

¿Y para llevar todos los objetos personales indispensables para cualquier escapada, como un mapa, una botella de agua y algún que otro souvenir? Nada más práctico que un bolso tipo shopperde estilo étnico como el Cavernet Ivory, con fornituras, bolsillo interior y acabado con flecos. Comodidad y estilo a partes iguales, para lucir ideal en cualquier ocasión.

SOBRE NKN NEKANE

Nacida en Barcelona en 2002 de la mano de la diseñadora Montse Garrido, la firma de moda femenina NKN Nekane opera con cuatro tiendas propias y está presente en más de 700 puntos de

venta multimarca a nivel europeo.

Los diseños se nutren de las raíces mediterráneas con pinceladas étnicas para vestir a una mujer romántica, femenina y que quiere sentirse especial. Su identidad queda plasmada en los tonos más suaves y delicados, junto con las formas vaporosas y fluidas de unos tejidos minuciosamente seleccionados.

