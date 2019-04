Jorge Martínez, nuevo director de Alianzas Estratégicas y Relaciones Institucionales de SunMedia Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 12:04 h (CET) Después de casi un año desempeñado funciones de consultor y consejero dentro de la empresa, a partir de ahora se encargará de coordinar y unificar los intereses de la empresa con los de sus partners. Su dilatada experiencia en el sector de la publicidad y su amplia red de contactos le han convertido en el perfil ideal para este nuevo puesto, que desempeñará de la mano del CEO de la empresa, Fernando García SunMedia, la adtech española líder en vídeo, mobile y native, contará a partir de ahora con Jorge Martínez Beneyto como director de Alianzas Estratégicas y Relaciones Institucionales.

Desde su incorporación al equipo de SunMedia, en mayo de 2018, Martínez había desempeñado funciones de consultor y consejero. Ahora, desde su nuevo puesto, será la persona encargada de mantener y estrechar las relaciones con los distintos 'stakeholders'de la compañía.

Tanto en el ámbito externo, como en el interno, desarrollará acciones para alinear los intereses de los distintos grupos que mantienen relación con la empresa, para que se sientan identificados con los desarrollos estratégicos de la misma. Por tanto, entre sus responsabilidades estará la de coordinación entre medios, anunciantes, accionistas, directivos, empleados e instituciones oficiales y no oficiales.

Martínez Beneyto, con una amplia trayectoria en el sector de la publicidad online y hasta enero de 2018 director de Negociación y Operaciones en Arena Media, se sumó a SunMedia en mayo del pasado ejercicio con el objetivo de aportar tanto su experiencia como el 'know how' acumulado durante sus extensos años de trabajo en el sector.

Aunque es licenciado en Ciencias Biológicas, lleva más de 28 años trabajando y especializándose en el área de la publicidad y las ventas. Gracias a los distintos cargos de responsabilidad que ha ido ocupando en distintas empresas, ha desarrollado capacidades muy diversas y ha ido incrementando su red de contactos, lo que en su nueva responsabilidad dentro de la compañía le reporta un importante valor añadido.

Para Martínez Beneyto este nuevo nombramiento como director de Alianzas Estratégicas y Relaciones Institucionales de SunMedia "es una magnífica oportunidad para seguir poniendo en marcha acciones encaminadas al cumplimiento del plan estratégico global de la empresa, siempre en coordinación y perfecta alineación con los intereses de nuestros partners; el profundo conocimiento interno que ahora tengo de la empresa, tras un año desde mi incorporación, me ayudará, sin duda, a la consecución de estos objetivos".

La carrera de Martínez Beneyto comenzó en Acción 5, donde fue ejecutivo de Ventas de prensa local (‘El Adelantado de Segovia’, ‘Diario de Mallorca’ y ‘El Día de Aragón’) durante 4 años, hasta 1991. Tras este periodo, dio el salto a jefe de Publicidad de la revista de golf ‘Handicap Cero’, del Grupo Zeta, donde estuvo más de un año hasta su llegada a Telemadrid, primero como ejecutivo de Ventas del área de acciones especiales y después como director nacional de la publicidad del grupo.

Tras su paso luego por compañías de la talla de Telefónica, Hi-Media o Starcom Mediavest, en abril de 2009 llegó a Equmedia XL. De ahí pasó en 2010 a Arena Media, donde ha sido director del área de Negociación, Operaciones y Análisis de Costes en el ámbito nacional, así como director de Negociación Estratégica de los medios offline del grupo Havas Media en España, hasta el pasado mes de enero.

"Después de un año trabajando con Jorge, y dada su gran labor como consejero, hemos querido que adquiera un mayor compromiso con la compañía. No hay persona más idónea para estrechar y dirigir las relaciones con agencias, medios y anunciantes", ha señalado el CEO de SunMedia, Fernando García, con quien Martínez trabajará directamente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.