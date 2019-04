Ontruck ficha a un directivo de Silicon Valley para liderar su estrategia de inteligencia de negocio Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 11:48 h (CET) La compañía apuesta por talento internacional de primer nivel para reforzar su crecimiento y su posicionamiento en el sector transporte Ontruck, operador de transporte regional de mercancías por carretera, ha nombrado al estadounidense Nolan Andelin como Head of Marketplace, pasando a integrarse además como miembro del equipo directivo de la compañía. Andelin, que acumula una brillante trayectoria en compañías de Silicon Valley como Uber, así como del sector financiero, tendrá como misión consolidar la estrategia de negocio del marketplace de Ontruck, fundamentando en el big data la toma de decisiones estratégicas.

Para ello, uno de sus objetivos será establecer, en línea con la política de Smart Trucking que identifica la calidad del servicio prestado por la compañía, una dinámica inteligente de precios, costes y reducción de kilómetros en vacío que optimice la actividad de un sector que continúa lastrado por la ineficiencia. Asimismo, colaborará con los equipos de Expansión Internacional y Marketing para reforzar el lanzamiento de operaciones en nuevas ubicaciones geográficas.

"Trabajar en Silicon Valley es un privilegio, pues te permite disfrutar de perspectivas y enfoques muy diversos del mundo y utilizar la creatividad para investigar nuevos caminos y encontrar nuevas soluciones a los problemas. Llego a Ontruck contagiado por la visión apasionada de su CEO, Iñigo Juantegui, y con el reto de contribuir a dar respuesta a los desafíos de este sector para hacerla realidad, para convertir a esta gran empresa en un partner de referencia entre los principales players del transporte", ha afirmado Nolan Andelin.

Una empresa en crecimiento

El nuevo Head of Marketplace viene a reforzar un equipo formado ya por más de 160 personas de 28 nacionalidades diferentes, con perfiles profesionales de primer nivel procedentes de compañías nacionales e internacionales de referencia tanto del ámbito del transporte y la logística como del área tecnológica y de negocio.

El pasado año Ontruck duplicó su plantilla, y actualmente continúa en pleno proceso de crecimiento y reforzando su estrategia de internacionalización, por la que ya presta sus servicios en tres países europeos: España, Reino Unido y Francia. Su consolidación como partner logístico de las grandes empresas cargadoras nacionales e internacionales y su expansión a otros países europeos son objetivos estratégicos para la empresa, para lo que mantiene una firme apuesta por la captación de talento y por un liderazgo apoyado en los mejores profesionales.

