Marvel vuelve a inspirarse en League of Legends para dar vida a Lux: un cómic sobre la Dama Luminosa Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 11:08 h (CET) Riot Games y Marvel Entertainment continúan con su colaboración tras el éxito del primer cómic conjunto, Ashe: Comandante. El primero de los cinco tomos de League of Legends: Lux se estrenará el próximo 8 de mayo Hace apenas un mes que Riot Games y Marvel publicaron el desenlace del primer cómic que han desarrollado juntos: Ashe: Comandante, la epopeya de la mítica arquera. No han tardado mucho en encontrar una nueva historia que contar a los invocadores. El segundo cómic fruto de esta colaboración será League of Legends: Lux, con la célebre maga de Demacia como protagonista de la saga.

Del mismo modo que Ashe, Lux es un personaje muy importante dentro del universo y el imaginario de League of Legends. La campeona lleva peleando en la Grieta del Invocador desde octubre de 2010 y su historia siempre ha tenido un gran foco de interés para los jugadores.

El nombre completo de la atractiva e ineluctable rubia es Luxanna Crownguard y procede de Demacia, un reino insular de Runaterra en el que las habilidades mágicas se observan con temor y suspicacia. Precisamente, en este cómic, la Dama Luminosa se verá obligada a ocultar su verdadera naturaleza cuando sus poderes mágicos empiecen a manifestarse. La protagonista es capaz de manipular la luz a su voluntad, y por este poder, pasó toda su infancia y adolescencia temiendo que la descubriesen y la exiliaran.

Asimismo, las cinco entregas de esta novela gráfica servirán para explorar la relación de Lux con su hermano Garen y con el nuevo villano de Demacia, Sylas. Dos personajes muy distintos de League of Legends que tendrán un papel importante en la trama.

El experimentado guionista de programas de televisión como Avatar: La leyenda de Aang o Ben 10, John O’Bryan, debuta en Marvel con esta historia de League of Legends de la mano de Riot Games.

Lux será una minisaga de cinco entregas mensuales, la primera de las cuales se lanzará el 8 de mayo. Como en el caso de Ashe: Comandante, los tomos de la nueva historia estarán disponibles en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology.

Vídeos

Lux, nueva saga de cómic de MARVEL y League of Legends (Riot Games)



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.