Faltan compromisos para luchar contra la pobreza, la desigualdad y por la sostenibilidad

Tras más de 400 horas de escuchas de las declaraciones públicas de los candidatos y de la valoración de los programas políticos de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, Polétika concluye que hay temas en los que la mayoría de partidos han bajado nota como son cambio climático, infancia o casi ni han mencionado como conflictos internacionales y la política exterior.



Programas electorales como el de Ciudadanos o de Unidas Podemos muestran un retroceso cualitativo respecto a programa de años anteriores en temáticas fundamentales como sanidad y fiscalidad. Ciudadanos no se compromete claramente a acabar con los paraísos fiscales. En el caso de Unidas Podemos no se comprometen de forma explícita con una ley contra la violencia infantil ni hacen compromisos para incrementar la ayuda humanitaria ni frenar el comercio ilegal de armas. Además, en el actual programa electoral de Ciudadanos desaparece toda referencia a la universalidad del sistema sanitario limitándose a garantizar el acceso a la sanidad para los españoles y pierden peso medidas importantes para la reforma de la política farmacéutica.



“Los candidatos han perdido una oportunidad de oro para comprometerse con una política exterior, solidaria, feminista y que defienda los derechos humanos en los recientes debates de RTVE y Atresmedia. Además, el candidato de Ciudadanos y PP han abogado por medidas regresivas del sistema fiscal y ni PSOE ni Podemos han aprovechado para comprometerse por cambiar los acuerdos que externalizan fronteras”, afirma la responsable de incidencia política de Oxfam Intermón, Lara Contreras.



Una de las cuestiones más preocupantes es la existencia de propuestas contrarias a las peticiones de Polétika en temas como fiscalidad, género o calidad democrática. Se trata de una tendencia que, lamentablemente, se observa en varios partidos. La revolución fiscal de Pablo Casado o Albert Rivera basada en bajar impuestos a los que más tienen, la apuesta por el diésel de Pablo Casado o las propuestas de Vox sobre género, en relación a su intención de derogar de la ley de violencia de género, son muestra de ello. Además, propuestas como el mantenimiento explícito de la Ley Mordaza por parte del Partido Popular y la no apuesta por una derogación explícita de esa ley por parte de PSOE y Ciudadanos, cuando ya se habían comprometido a ello. “Es alarmante que los partidos no incluyan algunas medidas claves para luchar contra la desigualdad o el cambio climático teniendo en cuenta las consecuencias que tienen en la ciudadanía, en España y en todo el mundo”, explica Javier Pérez, director de CIECODE y miembro de Polétika.



Sí se comprometen





Tras un análisis detallado de los programas políticos se observa que algunas de nuestras peticiones han sido incluidas en los compromisos de los partidos. De hecho, hay consenso de todos los partidos menos Vox, en la lucha contra la violencia de género, en garantizar la conciliación familiar y reducir la brecha salarial de las mujeres. Así mismo coinciden en el compromiso con la necesidad de un Pacto de Estado educativo, en la reducción de la precariedad laboral atacando la temporalidad, en conseguir una agricultura ecológica y en la lucha contra la pobreza infantil. También Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE coinciden en igualar las bajas de paternidad y maternidad.



Además, partidos como PSOE y Unidas Podemos se comprometen con unos ingresos mínimos para las personas más vulnerables, así como la subida con el Salario Mínimo Interprofesional. Ciudadanos, por primera vez, se contempla un sistema de rentas que luche contra la desigualdad y la pobreza. Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos, han incluido en sus programas llegar al 0,5 en Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, tanto Ciudadanos como PSOE como UP incluyen alcanzar el 0,7 en 2030.



En el ámbito de sanidad, destaca la apuesta del PSOE por la investigación y desarrollo público de terapias avanzadas y el compromiso de Unidas Podemos con la ciencia abierta.



En relación a cambio climático, el PP apuesta por una PAC moderna que contribuya a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Por parte del PSOE, continúa con una apuesta clara con dar continuidad a la Estrategia de Transición Justa y desarrollar el autoconsumo. Unidas Podemos, por su parte, es el único partido que fija el cierre de las centrales nucleares y de carbón antes de 2025 y Ciudadanos apuestan por la eficiencia energética y una Ley de Financiación del Transporte Público Urbano.



Tras este minucioso análisis, los partidos necesitan mejorar sus compromisos y aumentar la ambición de sus propuestas. “Es preocupante que en cuestiones que deberían ser políticas de Estado como migraciones, cambio climático, violencia contra la infancia o el papel de España en el mundo, no se vislumbre posibles consensos o grandes pactos entre partidos. Estaremos vigilando el resultado de estas elecciones generales y seguiremos haciendo seguimiento de la XIII Legislatura para poner a las personas en el centro de la política” concluye Javier Pérez.



Polétika, vigilando desde 2015





Una vez más, al igual que se hizo en las elecciones de 2015 y 2016 Polétika ha llevado a cabo una estrategia de elecciones generales de 2019 con el fin de que los candidatos de los cinco partidos políticos de ámbito nacional que tienen mayor probabilidad de obtener representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, según la última encuesta del CIS apuesten de forma valiente y decidida por la calidad democrática, protección social, infancia, educación, conflictos y migraciones, género, fiscalidad, empleo, desarrollo, sanidad y lucha contra el cambio climático.





Polétika, la red de más de nueve plataformas y organizaciones de la sociedad civil enfocadas a vigilar las iniciativas y compromisos adquiridos por los partidos políticos en la lucha contra la pobreza, cambio climático y la desigualdad, lanzó su estrategia de EEGG 2019 el pasado 6 de marzo. “El doble objetivo de Polétika es, por un lado, que las personas estén en el centro de las políticas en una sociedad más justa y equitativa; y, por otro, permitir a la ciudadanía un seguimiento sencillo de lo que dicen y hacen (o no) los representantes públicos” explica Lara Contreras, responsable de incidencia Política de Oxfam Intermón.