jueves, 25 de abril de 2019, 11:00 h (CET) La multinacional, de origen japonés, distribuirá oficialmente los productos gaming de la firma española en el mercado italiano. FR-TEC desarrolla periféricos y accesorios de calidad profesional y diseño cuidado optimizando la relación calidad-precio. Entre sus productos estrella destacan su gama de auriculares para juego y sus accesorios de juego para consolas con licencias de Dragon Ball y WWE La multinacional de origen japonés Bandai Namco distribuirá oficialmente los productos de FR-TEC en Italia. FR-TEC, marca española dedicada a la fabricación y distribución de periféricos y accesorios de gaming, ya comercializa sus productos a nivel europeo en países como Portugal, España, Holanda y Bélgica.

Fundada en 2014, de la mano de la más veterana Blade, la firma tiene como meta conseguir soluciones profesionales accesibles al gran público, para ello desarrolla productos caracterizados por la innovación tecnológica y una gran calidad-precio. Entre su gama de productos para jugadores destacan sus auriculares de sonido estéreo con micrófono incorporado y sus accesorios y periféricos para consolas.

Bandai Namco Entertainment Inc. (BNEI) es una empresa japonesa que se dedica al desarrollo y publicación de videojuegos. Además, la compañía también se dedica a la publicación de videos, música y otros productos de entretenimiento relacionados con sus propiedades intelectuales. Bandai Namco Entertainment es el resultado de una fusión en marzo de 2006 entre las divisiones de videojuegos de Namco y Bandai.

Desde su fundación hace apenas cinco años, FR-TEC se ha expandido a diversos mercados de la geografía europea, en concreto Portugal, España y Benelux (en este caso junto al distribuidor Questcontrol): “El mercado italiano -según sostiene ahora Rubén Mercado, CEO de Blade- nos da la oportunidad de testear la madurez de nuestra marca y su versatilidad. Presentarnos a un consumidor exigente, como el italiano, de la mano de Bandai Namco, una marca con la compartimos filosofía y valores, nos parece una estrategia que es garantía de éxito".

Por su parte, Christian Born, Country Manager of BANDAI NAMCO Entertainment Italia declaraba “Estamos encantados de comenzar esta nueva etapa trabajando junto a FR-TEC ya que nos permite expandir nuestro rango de accesorios y periféricos, aumentando así nuestra presencia con minoristas. En particular, creemos que los productos con licencia Dragon Ball son el añadido perfecto para nuestra ya consolidada línea de videojuegos relacionados con el mundo de Goku y sus amigos, como Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2”.

FR-TEC se ha consolidado en los mercados que opera gracias, tanto a su amplia oferta de accesorios y periféricos, a sus licencias exclusivas mundiales y a la reputación y volumen de ventas de algunos de sus productos estrellas como los auriculares de estética asiática para gaming, y particularmente el modelo AIZEN. La marca también cuenta con licencia exclusiva de accesorios para consolas de la serie y manga de culto Dragon Ball. Los fans de la famosa obra de animación japonesa pueden encontrar entre la gama de productos de FR-TEC una gran selección de accesorios que no solo protegen y mejoran prestaciones, sino que dan un nuevo aspecto a mandos y consolas.

FR-TEC espera, con esta nueva alianza, llegar a un público más amplio y global y reafirmar su presencia en el mercado europeo, estableciéndose así como una de las mejores opciones en cuanto a periféricos gaming para los jugadores más exigentes que busquen una calidad superior pero con precios altamente competitivos y accesibles a todos los bolsillos.

FR-TEC es una marca española de periféricos gaming creada por Blade hace más de cinco años. Cuenta con distribución nacional e internacional, principalmente a nivel europeo. Entre sus productos destaca su gama de auriculares para juego y sus productos con licencias exclusivas de Dragon Ball y WWE a nivel internacional. Entre sus ventajas cuentan con diseño cuidado en sus productos y atención por la calidad, así como un precio competitivo, ya que la marca busca poder llegar a un público amplio y ser accesible.

Fundada en 2001, Blade Representaciones es una empresa española con sede en Barcelona especializada en la producción, distribución y comercialización de accesorios y merchandise relacionados con el mundo de los videojuegos y el entretenimiento, así como también productos para coleccionistas. Más detalles en:

http://www.blade.es

Bandai Namco inicia su andadura como una empresa de juegos, pero amplía su negocio a otras formas de entretenimiento, por lo que BANDAI NAMCO Games se rebautizó como BANDAI NAMCO Entertainment en 2015. La compañía sigue evolucionando para seguir el ritmo de un mundo cambiante. Su nueva aventura empresarial es Real Life Entertainment, que se dedica a los eventos en directo y a los artículos de su propiedad intelectual. Su objetivo es crear un nuevo tipo de entretenimiento a través de la tecnología más vanguardista e ideas innovadoras. "¡Más diversión para todos!" es su lema.

https://es.bandainamcoent.eu/

