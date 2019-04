¿Qué servicios ofrecen las residencias para ancianos? Cuando una persona llega a la tercera edad tiene la oportunidad de sentarse a contemplar el fruto de sus esfuerzos tranquilamente Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de abril de 2019, 11:06 h (CET)

Después de largos años de vida trabajando, proveyendo un hogar, luchando para darles un buen porvenir a los hijos, etc., cuando una persona llega a la vejez, lo justo es que por fin pueda vivir una vida tranquila y sin preocupaciones.



Cuando una persona llega a la tercera edad tiene la oportunidad de sentarse a contemplar el fruto de sus esfuerzos tranquilamente. Sin embargo, también es una edad delicada, ya que poco a poco se van perdiendo facultades físicas y mentales que ponen en riesgo la salud de los mayores.

Por tal razón, los cuidados y la atención continua son primordiales, y la verdad es que en muchos casos los familiares entre sus ocupaciones no tienen el tiempo suficiente para dedicarle.



Pero la buena noticia es que hay residencias de ancianos en Pamplona donde los mayores tienen la oportunidad de disfrutar su vejez justo como lo merecen, llenos de cuidados, actividades acorde a sus condiciones, espacios amplios, limpios y agradables, en los que se les garantiza calidad de vida y felicidad.



En dichos centros, se ofrecen una serie de servicios destinados a la atención de las personas de tercera edad, diseñados bajo un modelo de asistencia basado en la calidad, el mimo y el detalle con los que son impartidos los cuidados a la totalidad de los pacientes. Y es que su objetivo principal es dar respuesta a las necesidades, tanto físicas como cognitivas de los adultos mayores, y brindarles tranquilidad no solo a ellos, sino también a sus familiares.



Servicios disponibles para los ancianos

Las residencias para ancianos actuales, están muy lejos de las creencias mal infundadas de ser centros llenos de tristeza en donde las personas mayores son abandonadas por sus familiares, pues lo cierto es que los diversos servicios que brindan las residencias sólo tienen como misión proporcionarles una vejez feliz, serena y segura. En tal sentido, entre los servicios que ofrecen están:



Residencia. Tal como se indica, son lugares en los cuales residirá el anciano. Es recomendado para aquellos que tengan restricciones en sus capacidades, pues allí contarán con servicios de atención integral geriátrica que van desde los cuidados médicos, alimentación, actividades sociales, rehabilitaciones, terapias, farmacología, dietética, odontológica, higiene y cuidado personal, entre otros.



En casa. Consiste en llevar la atención al domicilio del anciano, dándole así mayor comodidad, pues el profesional se dedicará a las labores de cuidado y acompañamiento.



Centro de día. Se trata de un servicio socio-sanitario, en el que los mayores pueden acudir a diario a recibir tratamientos terapéuticos, en jornadas completas o medias, según su conveniencia.



Servicio Urban. Es un tipo de servicio élite, ya que la estancia en este centro hará sentir a los mayores que cada día está de vacaciones, pero con como si estuviese en casa. Igualmente cuentan con atención médica y de enfermería constantes, además de la facilidad para practicar diversas actividades.



Unidad de memoria. Consiste en un servicio de tratamiento para personas que presentan deterioro cognitivo leve en el que se idea un plan para cada paciente según su condición y así hacer más lento el desarrollo de la enfermedad.



Taller de activación mental. Es una terapia que se fundamenta en la estimulación cognitiva y la neuropsicología para sacarle provecho a la memoria que aún preserva el paciente y con la que se busca mantener sus capacidades mentales.



Unidad de fisioterapia. Debido a la pérdida de masa ósea que se produce con el paso del tiempo, es común que las personas mayores requieran terapias de fisioterapia. Es por ello que este servicio se ofrece no solo a los pacientes del centro, sino también a cualquiera que necesite la atención.



Club. Es una asistencia novedosa en donde los pacientes tienen la oportunidad de realizar una conexión con su entorno y de manera autónoma, para tener una vida sana, segura y con participación.

Viendo ya la amplia gama de servicios que ofrecen estas residencias, no cabe dudas que es una de las mejores alternativas para que los mayores disfruten con seguridad y calma su vejez. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.