Cómo lucir una piel radiante antes del verano

Independientemente de la estación del año, siempre debemos cuidar la piel con productos adecuados para conseguir una buena hidratación. Además, ahora que se acerca el verano nos apetece lucir una piel hidratada y luminosa.



Para conseguirlo debemos seguir una rutina diaria de cuidados con productos que aporten limpieza e hidratación.

El primer paso de nuestra rutina de belleza del cuerpo, al igual que hacemos con el rostro, es limpiar nuestra piel. Para ello debemos utilizar productos suaves que no alteren nuestra barrera epidérmica.



Una vez limpia, debemos hidratarla con productos ricos en activos hidratantes, nutritivos que calmen nuestra piel. Cremas, leches hidratantes, aceites…, son muchas las alternativas con las que nos encontramos.



Hace unos días acudí a una presentación de la marca Cetaphil, marca recomendada por dermatólogos que contiene ingredientes de alta tolerancia, para pieles normales, sensibles y secas. Esta firma lleva en el mercado desde 1947, cuando un farmaucético creó La clave: su primer producto, una loción limpiadora. Debido a la alta demanda de los consumidores de aquélla época, hizo que allá por la década de 1980 ya estuviera disponible en todas las tiendas al por menor de Norte América.



Yo llevo utilizando desde hace unos días su crema hidratante, y por el momento estoy encantada. Gracias a su fórmula no grasa de rápida absorción junto con ingredientes ricos en aceite de almendras, vitamina E y glicerina, noto que me aporta una hidratación muy intensa.



Su excelente tolerancia la hace especialmente indicada para pieles sensibles y para aquéllas zonas que requieren mayor aporte de hidratación.



En mi caso tengo la piel seca, tirante, y en ocasiones con tendencia a picores, así que esta crema además de hidratarme muchísimo me proporciona un alivio prolongado.