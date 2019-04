Packaging de diseño al alcance de todos con SelfPackaging Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 13:29 h (CET) SelfPackaging, la tienda online de packaging creativo líder en el sector, apuesta por la personalización a través de su web y lanza el ‘Configurador de Impresión’: un editor de impresión online. La nueva función permitirá al cliente profesional personalizar cajas y detalles de cartón en 3D, de manera cómoda e intuitiva El packaging es una herramienta esencial del Marketing, cada vez más necesaria con el crecimiento del comercio electrónico y el conocido unboxing. El packaging permite transmitir los valores y la filosofía de marca de forma creativa y efectiva, generando así una conexión con el consumidor que perdurará en el tiempo. SelfPackaging ha detectado una necesidad en el sector B2B que busca soluciones fáciles y creativas para impactar a sus clientes y mejorar su imagen de marca.

El packaging no tiene porqué ser aburrido, atrás quedan las cajas simples y sin identidad, SelfPackaging permite crear diseños personalizados sin complicaciones. La nueva función ofrece packaging de diseño adaptado a las necesidades del cliente, ya sean para eventos especiales, presentaciones, catering, etc. El Configurador Online permite diseñar en 3D una gran variedad de modelos y dispone de plantillas de diseño preestablecidas, lo que facilitarán el proceso y garantizará productos de calidad. SelfPackaging también proporcionará creatividades y stickers nuevas según la temporada y las tendencias.

Emprendedores, agencias de marketing y comunicación, Food Trucks, o pequeñas empresas que requieran detalles personalizados para su proyecto, tendrán la oportunidad de hacerlo online. Podrán escoger entre sus cajas favoritas que mejor se adapten a su producto y, sobre cualquier superficie de color, utilizar su logo e imagen. El editor también permite descargar el troquel para aquellos que prefieran añadir la gráfica en otro programa y subirlo de forma manual al configurador online. Las plantillas y diseños se irán renovando para que el usuario disponga de distintos visuales para su producto.

El packaging sostenible va ganando terreno en el mercado y las marcas tienen que adaptarse a las nuevas sensibilidades de los consumidores y optar por el cartón. Asimismo, SelfPackaging apuesta por el packaging Eco-Friendly y reduce considerablemente el uso de plástico en sus envíos. Además, la empresa ha adquirido la nave colindante ubicada en Barcelona para así mantener su política de comercio justo y de proximidad, reduciendo el impacto medioambiental.

SelfPackaging sigue invirtiendo en diseño y creatividad, dos de los puntos diferenciales de la marca que la posicionan en el sector del packaging. La duplicación del tamaño de sus instalaciones y la realización de una potente inversión en I+D en impresión, reafirman su constante crecimiento y movimiento.

