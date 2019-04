Skinboosters en la Clínica Aroka: un tratamiento innovador que consigue mejorar la calidad de la piel Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 13:35 h (CET) El revolucionario tratamiento de Skinboosters mejora la elasticidad y la firmeza de la piel, reduciendo arrugas y marcas de acné Es natural querer ver y sentir la piel suave y radiante. Se ha demostrado clínicamente que los tratamientos con skinboosters: aumentan la elasticidad de la piel y le dan más firmeza, reducen las arrugas finas y disminuyen las cicatrices del acné.

El tratamiento con skinboosters consiste en microinyecciones de un gel muy suave de ácido hialurónico ( AH) estabilizado mediante la tecnología única y patentada NASHA. El AH es un ingrediente natural que se encuentra en la piel, y que sirve para mantenerla hidratada. Los skinboosters ofrecen mejoras significativas en la calidad de la piel hasta 12 meses, una duración mucho mayor que la conseguida con tratamientos a base de AH no estabilizado. En la Clínica Aroka los pacientes se muestran muy satisfechos con el tratamiento: los pacientes experimentan una gran mejora al sentirse satisfechos con el brillo de su piel.

Un tratamiento progresivo significa que sus resultados son naturales y de larga duración

Todo el mundo sabe que la paciencia es una virtud. En el caso de su tratamiento con skinboosters, los resultados son progresivos: esto significa que los cambios producidos en la piel son sutiles y de aspecto natural, y que por lo general no se hacen evidentes inmediatamente después del primer tratamiento. Sin embargo, la mejora de la misma dura hasta 12 meses, después del tratamiento inicial.

El protocolo habitual consta de una fase de inicio de 3 tratamientos especiados de 2 a 4 semanas y un tratamiento de mantenimiento posterior a los 6 meses. No obstante en la Cínica Aroka pautan un protocolo individualizado a seguir en función de tus necesidades. Diferentes estudios clínicos han demostrado el efecto duradero del tratamiento con skinboosters, con una mejora en la elasticidad de la piel, de la cara y manos, hasta 12 meses después del tratamiento inicial.

