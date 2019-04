Rentokil Initial con el "Día Mundial de la Malaria" Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 13:09 h (CET) 11 años después del comienzo de la reivindicación de este día, se sigue realizando un esfuerzo mundial para controlar y erradicar la enfermedad, que causa aproximadamente 438.000 muertes al año, la mayoría de ellas en el continente africano Rentokil Initial, líder del mercado en servicios de higiene para empresas, se suma a la celebración del Día Mundial de la Malaria el próximo 25 de abril. En este día se reivindica el esfuerzo mundial para controlar la enfermedad y erradicarla mediante la llegada de los tratamientos a las personas afectadas, que este año ha tomado como lema “la malaria cero comienza conmigo”.

Según datos de UNICEF, unos 3.200 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) están en riesgo de contraer la malaria. Una enfermedad que causa unas 438.000 muertes al año, la mayoría de ellas en África (un 93% según datos contrastados de Rentokil Initial).

La malaria tiene tratamiento conocido, por lo que puede prevenirse y curarse. Estudios como el del centro colaborador Malaria Atlas Project de la OMS junto a la Universidad de Oxford han demostrado la efectividad de dormir bajo una mosquitera tratada con insecticida, que puede reducir la mortalidad infantil hasta en un 20%. Este porcentaje pertenece al periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, cuando se distribuyeron más de 400 millones de mosquiteras.

Desde Rentokil Initial, por su condición de actor del sector de la eliminación de plagas, seguimos apoyando la lucha por la erradicación de la malaria, participando activamente con la ONG “Malaria No More”, ayudando a difundir su mensaje y aportando fondos a la organización.

“En Rentokil Initial queremos contribuir a esta jornada de reivindicación informando de sus causas, síntomas y tratamiento conocido, un aspecto fundamental para avanzar en la erradicación de la enfermedad”, ha afirmado Jacinto Díez, Director de Comunicación de Rentokil Initial España.

¿Cuál es el mosquito transmisor?

Esta enfermedad esta originada por el parásito Plasmodium y se transmite concretamente por la picadura de mosquitos hembra del género Anophelesinfestados con este parasito, son también conocidos como vectores del paludismo; que el año pasado causaron 219 millones de infecciones en un total de 90 países.

Un total de 5 especies de parásitos son transmisoras de la malaria, si bien los géneros más peligrosos son Plasmodiumfalciparum y Plasmodiumvivax.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas aparecen generalmente después de los 7 días posteriores a la picadura del mosquito vector. Los primeros síntomas pueden ser leves, causando fiebre, dolores de cabeza y escalofríos, los cuales si no se tratan en las primeras 24 horas pueden agravarse provocando con frecuencia la muerte. Los niños con enfermedad grave, informa la OMS, pueden manifestar uno o varios síntomas como anemia grave, sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis metabólica o paludismo cerebral. En adultos puede producirse afectación multiorgánica.

