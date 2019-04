Fútbol Emotion y DHL reparten 200 Kg. de material futbolístico en África Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 12:53 h (CET) La iniciativa Fútbol Everywhere, en la que colaboran Fútbol Emotion, DHL y la ONG Red Deporte, ha conseguido reunir más de 600 Kg. de material. Proyectos solidarios en Camerún y Zambia han recibido 200 Kg. En España se distribuirá el material restante a un proyecto en La Cañada Real, Madrid DHL, líder mundial de servicios de transporte y logística y Fútbol Emotion, red de tiendas y plataforma de venta online, especializada en material de fútbol, han recogido más de 600 Kg. de material para la práctica de este deporte, 200 de los cuales han sido entregados en diversos proyectos de la ONG Red Deporte en Africa, cuyo objetivo es mejorar las comunidades locales de África, a través de la práctica deportiva.

Fútbol Everywhere es una iniciativa que persigue acercar el fútbol allí donde más se necesite, en busca de proyectos educativos o sociales que utilicen el deporte para mejorar la comunidad. Fútbol Emotion lanzó esta iniciativa en verano de 2018, movilizando a jugadores de toda España para que donasen a sus tiendas todo aquel material que pudiera tener una segunda vida deportiva. Por su parte, DHL se sumó a este proyecto con dos acciones; por un lado, organizando una campaña interna entre sus empleados para la donación y selección de material y, por otro lado, llevando a cabo la recogida y entrega del mismo. La división DHL Parcel realizó las recogidas en España y la división DHL Express se encargó del transporte aéreo internacional a los diversos destinos.

Camerún y Zambia han sido los destinos principales, en los que la ONG Red Deporte, implicada asimismo en esta iniciativa, opera a través de sus proyectos solidarios, con el apoyo de la ONG FIFA Football for Hope. De esta manera, se han hecho llegar 200 Kg. de los 600 Kg. obtenidos hasta el momento: decenas de botas de fútbol, guantes de portero y equipaciones personalizadas, que han sido acogidas con gran entusiasmo por parte de los participantes en los distintos proyectos comunitarios.

En Camerún, el proyecto de Red Deporte trabaja desde 2012 con la población refugiada, principalmente con origen en el conflicto de la República Centroafricana. A través del fútbol, mejoran la integración y el rendimiento y garantizan la salud básica de la población más vulnerable. En Zambia, el proyecto escogido fue la Ciudad de la Esperanza, una comunidad con 20 años de historia, que atiende en su escuela comunitaria a 2.500 niños y niñas de los barrios más pobres de Lusaka. El proyecto pone el foco, especialmente, en los más jóvenes, utilizando el fútbol como herramienta de empoderamiento y de prevención del VIH.

Otro gran envío tendrá como destino el proyecto de Red Deporte en la Cañada Real, una de las zonas más humildes de España, en la que el fútbol sirve como herramienta para fomentar la integración social y el aprendizaje.

La campaña de recogida sigue vigente, con la firme intención de hacer que los medios materiales no sean un problema para disfrutar de la práctica deportiva, a través de las 20 tiendas que Fútbol Emotion opera en la península ibérica.

