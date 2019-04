VoiceXMeetUP: una jornada de conferencias sobre el futuro de los Smart Assistants

Los asistentes de voz se convierten en personajes con historia propia dentro de las compañías: IED Madrid organiza este próximo 25 de abril una jornada de conferencias y mesa redonda sobre cómo están aprovechando marcas y agencias los Smart Assistants en clave de publicidad, marketing y comunicación 2018 ha sido el año en que los asistentes de voz han llegado a el mercado español de forma masiva, con dispositivos diseñados por varias de las compañías con mayor capitalización de mercado en el mundo: Apple, Google, Amazon y Microsoft. Cada vez más marcas buscan su propia voz y sus propios asistentes personalizados, dentro de las actuales plataformas. Actualmente la investigación se centra en dotar al personaje del asistente de voz de cada compañía en una personalidad con su propia historia, comportamiento y lenguaje, que transmita el estilo y valores propios de la marca.

Para profundizar en este tema, IED Madrid organiza VoiceXMeetUp, un evento que se celebrará en la tarde del 25 de abril, donde se develarán los retos a los que se enfrentan las marcas ante esta nueva ola de VUI (Voice User Interface) desde el punto de vista del branding, el marketing, la publicidad y la comunicación.

Además, durante el evento se presentará en primicia el VUI Executive Bootcamp: conversational design for voice smart assistants de la mano de Javier Maseda, Head of the Digital Design Lab del IED Madrid.

Entre los invitados para hablar sobre esta tendencia y sus previsiones a futuro, contarán con Pilar Ruiz, guionista, realizadora, escritora y directora de cine nominada a los Goya, quién hablará sobre las claves para el diseño y creación de personajes, además de las técnicas necesarias para la construcción de diálogos y conversaciones que doten de humanidad a un ser ficticio. Sergio García, Strategy Director de PS21, explicará cómo transformar los valores y el brand purpose en características que doten de personalidad a un smart assistant, y experiencias de voz que aporten valor conectadas con la marca, además de repasar las principales tendencias culturales y de mercado enmarcadas en la denominada “Voice Age”. También estarán presentes Alejandro Arranz (Digital Hub Manager de Mahou-San Miguel) y Álvaro Olmo (Conversational Designer en Sngular), quienes explicarán el caso práctico de creación de la personalidad de Hopper. Durante esta charla, Mike Nøah y Luca de Filippis aplicarán en tiempo real y en absoluta primicia el “VUI-Persona-Canvas”, para ilustrar de forma práctica el uso de una metodología para crear atributos de la personalidad de un sistema conversacional.

Por último, se celebrará una mesa redonda moderada por Jacobo Pérez a la que se unirá Iñigo Aguirre, CMO de la Fundación Ibercaja y profesor de Voice Marketing en ICEMD. El evento tendrá lugar en la sede de Máster de IED Madrid (Larra 14), entre 18 y 20h. La entrada es libre hasta completar aforo