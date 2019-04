Fersay presenta su nuevo adaptador universal de viaje Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 11:13 h (CET) Fersay en una marca que opera en el Sur de Europa y especializada en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar Fersay, marca especialista en nuestro país en la venta de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, presenta al mercado un nuevo adaptador de viaje, con tres puertos USB y 2500mag. Las dos novedades amplían la familia de artículos con marca propia que la enseña incluye en su portfolio de productos.

Con el nuevo adaptador universal de viaje de la compañía E-N250 será posible enchufar cualquier aparato eléctrico se esté donde se esté.

El nuevo equipo dispones de varias salidas USB con las que cargar dispositivos como cámaras digitales, teléfonos móviles, auriculares bluetooth, portátiles, tablets, secadores de viaje, planchas de viaje, etc.

Además, el producto es compatible con la mayoría de dispositivos electrónicos hasta 660W a 110V y 1380W a 230V.Para clavijas de red EU/UK/USA/AUSTRALIA.3 puertos USB: 5V, 2500mAh. + 1 puerto USB Tipo C

Puede encontrarse en su página web www.fersay.com y su PVPR es de 16,99€

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. La compañía está posicionada como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 5.500 clientes, una facturación de 11,1M€ en 2018 y una experiencia en el sector de más de 39 años.

La compañía ha introducido recientemente el modelo de punto de venta corner y, con estas ultimas apertura, ha alcazado los 27 puntos de venta, y tiene la previsión de abrir más de 50 antes de diciembre en península y Portugal.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a 37 países.

