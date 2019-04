¿Qué pueden decir las lentillas inteligentes sobre tu salud? Queda claro que los lentes de contacto inteligentes son un gran invento que ha revolucionado la manera de tratar cualquier problema ocular Redacción Siglo XXI

miércoles, 24 de abril de 2019, 12:35 h (CET) Las lentillas inteligentes vienen a revolucionar el mundo ocular. Cada vez falta menos para concretar lo que antes creíamos imposible: lentes de contactos que se programen para actuar de forma independiente tanto en temas tecnológicos como los relacionados con la salud.



Según una infografía realizada con información de proporcionada por varios periódicos mundialmente reconocidos como el Wall Street Journal, The Independent y el British Journal of Ophtalmology, entre otros, se determinó que tecnológicamente estos dispositivos permitirán:



Captar imágenes de forma más clara. Hacer zoom. Conectar con otros dispositivos. Mejorar la visión nocturna. Entrar en el mundo de la realidad aumentada Hacer transferencia de datos. En ese mismo trabajo indican que para la salud permitirán: Corregir problemas de visión. Personalizar el tratamiento. Monitorear el estado de tu salud ocular. Suministrar medicación de forma directa.

El objetivo en esta área es que las lentillas inteligentes reporten cualquier anomalía o avance que haya respecto al problema ocular que presente el paciente. Hay empresas que se han enfocado en crear lentillas capaces de corregir a corto, mediano o largo plazo problemas serios de visión con el suministro directo de medicamentos.



Las lentillas del presente La exposición constante a las pantallas a través de ordenadores, Smartphone o televisores ha aumentado la cantidad de personas que presentan problemas de visión. Es un problema que se denomina síndrome visual informático (SVI).



En España ya existen 2,5 millones de ciudadanos que alguna vez en su vida han tenido que comprar lentillas, según información del Libro Blanco de la Visión de España. Por esta razón, en el país europeo y en otros lugares del mundo la tecnología ha empezado a actuar.



Veamos la evolución de las investigaciones que se han producido hasta ahora:



1.Para corregir problemas oculares aparecen en: 2013: para personas con degeneración macular, lentillas capaces de ampliar las imágenes hasta 2.8 veces. 2015: para personas con cataratas, lentes de contacto intraoculares que permiten enfocar las imágenes a una velocidad mayor comparada a la del ojo humano. 2016: para atacar la miopía, lentes de contacto destinados a frenar el alargamiento de los ojos. 2016: para personas con presbicia o glaucoma, lentillas con una estructura modificada capaz de ajustar el foco de las imágenes de forma automática.



2.Para monitorear la salud: 2014: para personas con diabetes, lentes de contacto que miden el nivel de glucosa en sangre mediante las lágrimas del ojo. 2016: sale al mercado un kit de lentillas y gafas que alertan a través de una luz el momento en que se debe proporcionar la medicación al paciente. 2016: lentillas capaces de captar cualquier cambio físico del ojo, lo que permite establecer un patrón patológico de la enfermedad y suministrar la medicación. 2017: aparecen lentillas que además de medir la glucosa en sangre, determinan los niveles de otros elementos químicos, como el ácido úrico para suministrar la medicación adecuada.



3.Para suministrar medicación 2016: para personas con diabetes, lentillas con un comando de voz que activa el suministro de fármaco tras recibir alertas por niveles altos de glucosa en sangre. 2016: para personas con glaucoma, lentillas que suministran la medicación en el tiempo requerido y dosis precisas. En este recuento hemos visto como, hasta ahora el año 2016, fue el de mayor relevancia para la evolución de estos productos.



Se espera que eventualmente las personas que sufran de algún tipo de problema visual sean capaces se comprar este tipo de lentillas a domicilio.



Controlar la diabetes Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan en Corea del Sur aseguran que la diabetes se puede controlar a través de la información que producen las lágrimas.



Por esto, han diseñado unas lentillas inteligentes capaces de medir los niveles de glucosa mediante sensores inalámbricos. Comprar soluciones de este tipo aún no es una posibilidad porque el proyecto está en etapas de pruebas.



Estos productos son blandos y muy cómodos para su uso. En su borde están ubicados las antenas, sensores, circuitos y LED para evitar la deformación de la lentilla y obstaculizar la visión. Los investigadores aseguran que este es un dispositivo que se podrá usar en otras áreas de la salud.

Queda claro que los lentes de contacto inteligentes son un gran invento que ha revolucionado la manera de tratar cualquier problema ocular. En la actualidad no son de fácil acceso, pero los avances indican que comprar lentillas como estas pronto será posible.

