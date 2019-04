Consejos para mejorar la productividad laboral de tu empresa Cada vez más empresas ofrecen a sus trabajadores la oportunidad de organizar su horario de trabajo, y es que esto les aporta confianza y autogestión Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 24 de abril de 2019, 12:08 h (CET) En la actualidad, una de las prioridades para muchas compañías es mejorar la productividad laboral, ya que si lo consiguen tendrán más probabilidades de alcanzar el éxito empresarial. Por este motivo, cada vez más empresas intentan lograr que haya una relación directa entre las horas de trabajo realizadas y la cantidad de trabajo realizado.



Dicho de otro modo, las entidades buscan trabajadores cualificados capaces de llevar a cabo mucho trabajo en poco tiempo. Actualmente existen técnicas que ayudan a estas organizaciones a mejorar la productividad laboral, algunas de las cuales se dan a conocer a continuación.



¿Qué herramientas existen para mejorar la productividad laboral? La priorización de tareas y una buena organización interna son claves en el aumento de la productividad. En primer lugar, es preciso finalizar todas las actividades que se pongan en marcha. Una buena idea es anotar en una hoja de Excel todas las tareas pendientes y marcar las que se van completando.

Por otra parte, todas las entidades deben establecer rutas de trabajo, ya que de este modo podrán conocer el tiempo que tarda cada trabajador en realizar cada tarea. No obstante, los empleados tienen que disponer de todas las herramientas necesarias que hagan más fácil su trabajo. La propia compañía se encargará de establecer las pautas, aunque estas siempre deben ser precisas. Para ello la empresa puede hacer uso de los cursos bonificados.



¿Qué más hacer para mejorar la productividad laboral de mi empresa? La entidad tiene que disponer de equipos de trabajo en buenas condiciones. Por lo tanto, siempre que sea posible, la empresa debe invertir en material para que así sus empleados puedan realizar todas sus tareas de manera correcta y eficaz. Además, si quieren que sus trabajadores sean capaces de solucionar cualquier tipo de problema que surja, lo mejor es proporcionarles formación.



Otro de los aspectos imprescindibles para mejorar la productividad laboral de una empresa es la comunicación organizacional, es decir, debe existir un enorme flujo de información y una excelente comunicación interna entre los departamentos.



El “bridge building”, un gran método para mejorar la productividad laboral Se trata de una nueva técnica de gestión a través de la cual se intercambian experiencias y se refuerzan lazos entre los profesionales de todos los departamentos o áreas que puedan complementarse dentro de la compañía.



En definitiva, el “bridge building” es una forma de crear puentes entre diferentes departamentos de la empresa por medio de estructuras horizontales con el fin de que todos se conozcan. De este modo se consigue acabar con el concepto de empresa jerárquica.



Otros puntos clave para mejorar la productividad laboral Cada vez más empresas ofrecen a sus trabajadores la oportunidad de organizar su horario de trabajo, y es que esto les aporta confianza y autogestión. Por lo tanto, la racionalización de horarios influye de manera considerable en la mejora de la productividad laboral.



Por otra parte, las empresas tienen que motivar y estimular a sus trabajadores, ya que de ese modo lograrán un rendimiento productivo constante. Una gran forma de aumentar la moral de los empleados es ofrecerles recompensas por el trabajo bien hecho.





Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Apreciar la diversidad Todos somos diferentes, cada persona tiene unas cualidades, unas habilidades, un carácter y unos conocimienos diferentes y esto, enriquece al equipo Diez claves para prepararse unas oposiciones Se han ofertado casi 34.000 plazas de Empleo Público Interacción constructiva Cuando estás comunicando a tu equipo, mantén una media sonrisa, de esta manera, será más dificil no entrar en conflicto Cambio de hora: más bajas, menos productividad y costes adicionales El cambio horario también incrementa el riesgo de sufrir hipertensión y dispara los accidentes de tráfico Los españoles trabajan más de once millones de horas extras no retribuidas al mes Las horas extras que no se pagan a los trabajadores tampoco se cotizan a la seguridad social