Debate en televisión española

Deseo dejar muy claro que parto del respeto a la libertad de voto de cada ciudadano y de su derecho a votar a la formación política que quiera en las elecciones generales del domingo 28 de abril.



La cuota de pantalla ha sido de un 43,8%. Es la más reducida de la historia democrática reciente. Es como si se percibiera un cierto desencanto en una considerable parte de los ciudadanos por la política. La cifra de espectadores ha superado los 8.886.000 televidentes. Y si se considera que la cuota televisiva comprende más de 20 millones de personas se nota un cierto desinterés en una considerable parte de la población española.



Según la mayor parte de los analistas políticos ha ganado el debate Albert Rivera. En mi opinión, ha sido Pablo Iglesias. Y el claro perdedor Casado quizás, en parte, por no exponer mejores argumentos y ser más moderado que en su campaña electoral con su actitud en el plató televisivo. La expresión “el detector de la verdad” de Pedro Sánchez puede ser útil para acortar las explicaciones en un debate dinámico y centrarse en las propuestas de partido.



Lo que parece claro es que aparecen claramente dibujados en el escenario político dos bloques, aunque con matices. No es acertado que Sánchez no haya querido responder a Pablo Iglesias respecto a si va a pactar con Ciudadanos para formar gobierno. Y los votantes considero que deberían saberlo. O, al menos, ver las posibilidades reales de que ocurra. Eludir contestar no parece la actitud mejor, si se desea transparencia y claridad. Aunque se puede deducir que el que calla otorga. A pesar de que Rivera dice que no pactará con Sánchez, por causa de la política del Presidente del Gobierno con los partidos independentistas o secesionistas.



Analizando el minuto de oro de Rivera y todas sus intervenciones estoy de acuerdo en lo relativo a la tarjeta sanitaria universal de tal modo que sirva para la eliminación de burocracia innecesaria en su uso. La defensa de la unidad de España también está bien. En lo que discrepo es en pensar que una nación de naciones o un Estado federal no sea posible y en que tampoco lo sea la supresión de privilegios o desequilibrios. En cuanto a rebajar impuestos como propone el líder de Ciudadanos para dar más impulso a la economía española lo estimo contraproducente.



Considero que es mejor subirlos para que funcione de verdad nuestro país y poder mantener y mejorar el estado social de derecho que establece la Constitución española. Los derechos sociales no son negociables y los ciudadanos no pueden esperar más.



Casado también propone bajar impuestos como una manera de relanzar las inversiones y para la creación de empresas y puestos de trabajo. Pero, a mi juicio, es una estrategia equivocada, por muchas razones. En cambio, Pablo Iglesias apuesta decididamente por la subida impositiva para poder conseguir más fondos y destinarlos a la creación de trabajos dignos y a mantener el sistema sanitario y de las pensiones, entre otras cosas. Está claro que el gasto social debe ser lo prioritario del Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo 28 de abril. Respecto al diálogo que propone Iglesias para evitar enfrentamientos con el independentismo es evidente que no va a funcionar, porque los secesionistas no lo quieren. Simplemente quieren imponer su república catalana como sea. En estas condiciones todos los procesos de diálogo están abocados al fracaso absoluto.



No debe haber unos dos millones de personas aproximadamente que viven en condiciones económicas muy precarias. La reducción de las desigualdades económicas excesivas se logra en parte, al menos, con una política social redistributiva. De esta forma el Estado es social de verdad y protege los derechos sociales tal como están reconocidos en los artículos de nuestra Carta Magna.



En relación con la intervención de Pedro Sánchez ha sido claro en sus afirmaciones. Asegura que seguirá la línea del progreso, de los avances sociales y de garantizar una sanidad de primer nivel para todos y que los sistemas de protección social seguirán fortaleciendo y aumentando el bienestar de todos los ciudadanos, algo que también dicen los otros tres candidatos a la presidencia. Ya veremos el resultado de la coalición de partidos que gobierne próximamente.