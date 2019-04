I+D+i: 'En cuestión de innovación y emprendimiento nuestros políticos no dan la talla', según Ayming Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 17:18 h (CET) El PSOE es el partido que propone una mayor inversión en I+D, alcanzando el 2,5% de los PGE. Por su parte, PP, Ciudadanos apuntan a un 2% de inversión total en I+D+i y Unidas Podemos plantean una inversión pública del 2% A pocos días de las próximas elecciones generales del 28 de abril, los ciudadanos españoles ya conocen las opiniones y propuestas de los principales partidos políticos, centradas principalmente en temas como el nacionalismo catalán, la lucha contra la corrupción o la política social. Ideas que en los últimos años han ganado mucho terreno frente a las propuestas de financiación e inversión en I+D+i.

Las promesas en inversión siempre han sido un factor común en los programas electorales de España, aunque la cifra realmente invertida por parte de los Gobiernos suele quedarse lejos de lo prometido. Por ejemplo, el plan estatal de investigación 2008-2011 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fijó un objetivo del 2% del PIB español para 2010 aunque finalmente se quedó en el 1,35%, según cifras del INE, mientras que el mismo plan de Rajoy para el periodo 2013-2016 invirtió un 1,19% del PIB cuando lo prometido era un 1,48%. Por otra parte, el plan actual fija una inversión en I+D+i del 2% para 2020, aunque los últimos datos señalan que en 2017 tan solo se alcanzó un 1,2%.

A ello se le suma que, de toda la inversión pública presupuestada, al final los Gobiernos ejecutan un presupuesto en I+D que no alcanza la totalidad de lo previsto. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, en 2018 solo se ejecutaron 3.278 millones de euros de los 7.003 previstos, es decir, menos del 50%. Si se echa la vista atrás los datos son similares: en los últimos diez años nunca se ha alcanzado el total de las partidas presupuestarias destinadas a innovación.

Teniendo en cuenta estos datos, y con motivo de los inminentes comicios, Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, ha analizado las propuestas en materia de I+D+i de los programas de los principales partidos políticos españoles:

PSOE: Los socialistas resaltan en su programa las acciones realizadas en innovación por el Gobierno en la última legislatura, y señalan su objetivo de seguir trabajando en esta línea. Como objetivo principal se proponen “posicionar a España al menos en la media europea de inversión en I+D+i”, lo que supondría un 2,07% del PIB UE28. Así, hablan de destinar un 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado a esta materia y estimular a una inversión privada del 2% del PIB. Además, el PSOE también propone la creación de una Red Estatal de Incubadoras y Aceleradoras, una Oficina Nacional de Emprendimiento y un Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación. En el ámbito fiscal, destaca su propuesta para la optimización de las deducciones fiscales a la I+D+i empresarial. PP: Por su parte, los populares prometen un gasto público en I+D algo menor, concretamente del 2% del PIB, combinando el gasto de las arcas públicas con la inversión privada. Además, sus propuestas para aumentar el I+D+i, aunque más numerosas, son poco concretas. Cabe destacar iniciáticas como el desarrollo de una Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2021-2027 que acompañe al nuevo programa europeo Horizonte Europa 2021-2027, la digitalización completa de la administración pública y el impulso del programa Startup Spain. Además, el PP también propone la creación de un Portal de Innovación y de la implantación del “Plan+Tech” para “atraer empresas de alto contenido tecnológico a España”. En materia fiscal, apuestan por la redacción de varias leyes que favorezcan el aumento de tamaño de las empresas. Ciudadanos: El partido liderado por Albert Rivera también habla de alcanzar una inversión del 2% del PIB en I+D para el final de la legislatura, algo lejos de sus anteriores propuestas en las que hablaban de un 3%. Y, al igual que PP y PSOE, Ciudadanos centra sus principales ideas sobre I+D+i en las startups, destacando entre ellas, la propuesta de que estas empresas no paguen impuestos durante los dos primeros años y que la inversión en sus acciones pueda desgravarse fiscalmente. En este sentido, también buscan aprobar una Ley de Fomento para “promover un marco jurídico favorable para las empresas innovadoras en sus etapas iniciales” y “reducir drásticamente la burocracia en la gestión de proyecto de I+D+i”, además de la creación de una Red Cervera de Transferencia Tecnológica para transferir conocimiento a las PYMEs. Unidas Podemos: El partido morado también apuesta por una inversión pública en investigación y desarrollo del 2% en la parte final de legislatura, manteniendo su apoyo a la pequeña empresa y el control a los incentivos fiscales de las grandes. Así, Podemos propone “eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el impuesto sobre sociedades y bajárselo a las PYMEs”, y que las subvenciones a las grandes compañías estén dedicadas enteramente a I+D. Respecto a las PYMEs, proponen la creación de varios planes para “favorecer su acceso a la tecnología y aportarles financiación y asesoramiento”, y en materia científica prometen rescatar a los investigadores desplazados al extranjero. Por último, también apuestan por la creación de una Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía. VOX: A diferencia de los otros cuatro grandes partidos políticos, la formación liderada por Santiago Abascal no ofrece una cifra detallada de inversión en esta materia. De hecho, VOX, en su programa electoral, solo hace mención al fomento de “la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa – estado”. Igualmente destacan su apoyo a la I+D+i y la expansión internacional de las empresas españolas que tengan su sede y tributen en nuestro país. Cabe destacar su apuesta por la digitalización de la economía rural. “Nuestro análisis refleja que, en líneas generales, las propuestas respecto a I+D+i de casi todos los partidos están bastante alineadas, coincidiendo en el apoyo al emprendimiento, el refuerzo de las startups y la apuesta por la digitalización. Muchas de las propuestas señalan en la dirección correcta. La solución pasa por dinamizar la normativa para que no actúe de barrera al emprendimiento y a la investigación, que dé cabida a nuevos modelos de negocio y nuevos productos, y que permita el acceso a fondos públicos a todo tipo de empresas”, asegura Alan Frenquel, consultor de innovación de Ayming.

