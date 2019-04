38 emprendedores de impacto, 450.000 empleos creados y 425 M de euros levantados, 5 años de Endeavor España Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 16:34 h (CET) Desde su creación en 1997, Endeavor persigue contribuir al desarrollo económico y social de cada país en el que opera mediante el apoyo a emprendedores de alto impacto. Cabify, Goiko Grill, Ticketea, Gigas o Smartick son algunas de las startups más destacadas creadas por los emprendedores Endeavor en España. Madrid será el escenario del próximo International Selection Partner, que se celebrará del 24 al 26 de abril y del que saldrá la próxima generación de emprendedores Endeavor a nivel mundial En 2013, la economía española no había conseguido aún sobreponerse a la sacudida de la crisis económica global de 2008: el PIB español casi no había crecido entre 2008 y 2013 y la tasa de desempleo juvenil superaba el 56%. Y, sin embargo, a principios de 2014, Endeavor inauguraba en Madrid su sede en España, su segunda apertura en Europa, con el convencimiento de que en las épocas de crisis afloran los emprendedores. Algo que conoce bien esta organización internacional, creada en 1997 y cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de cada país en el que opera mediante el apoyo a emprendedores de alto impacto, aquellos con mayor potencial de crecimiento y capacidad de generación de empleo.

Cinco años después de su llegada en España, se ha comprobado que Endeavor estaba en lo cierto: el crecimiento del ecosistema emprendedor español ha sido envidiable y los 38 emprendedores de impacto seleccionados por Endeavor lo han demostrado con creces, con la creación de más de 450.000 puestos de trabajos, directos e indirectos, 425 millones de euros levantados por sus startups y unos ingresos que, tan sólo el año pasado, superaban los 1.100 millones de euros.

Estas son solo algunas de las conclusiones del Impact Report ‘Cinco años de emprendimiento de alto impacto’, que ha presentado Endeavor esta mañana en Madrid y donde se recoge la evolución que ha logrado la organización y el impacto que ha tenido en la sociedad desde su llegada a España en 2014.

Endeavor da apoyo a sus emprendedores en aquellas áreas en las que sus empresas en crecimiento están afrontando mayores retos: la expansión internacional, el acceso a financiación y la captación de talento. El modelo requiere la participación y colaboración estrecha de tres grupos: los miembros del patronato, que aportan su liderazgo y extensa red de contactos; los mentores, que donan su tiempo y conocimiento, y los emprendedores, quienes trabajan para que sus empresas crezcan y generen miles de empleos, al tiempo que apoyan a otros emprendedores y sirven de ejemplo para toda la sociedad.

El primer año de Endeavor en España, 5 personas lideraron el patronato, se seleccionaron 4 emprendedores, los mentores donaron 40 horas y la inversión en startups llegó a los 347 millones de euros. Hoy, el patronato está formado por 14 personas, los mentores aportaron durante el último año más de 300 horas a los 38 emprendedores que forman parte de la organización y la inversión total en startups en España alcanzó los 1.227 millones de euros.

Los emprendedores Endeavor han sido grandes protagonistas de este despegue del ecosistema local, además de liderar algunas de las operaciones más importantes del panorama local, como la adquisición del 80% de la cadena de hamburgueserías Goiko Grill por valor de 150 millones de euros por parte de la firma de capital riesgo más grande del mundo; la compra de Ticketea por Eventbrite; la ronda de 130 millones de euros levantada por Cabify con una valoración superior a los 1.000 millones de euros, o la adquisición de SVT en España y Ability en Colombia por parte de Gigas.

Por si fuera poco, en estos cinco años, Endeavor España se ha consolidado como una importante referencia dentro de la organización a nivel mundial, dado que los emprendedores españoles no solo han sido líderes en la generación de empleo, por encima de cualquier otro mercado, sino que además se han situado como los primeros en crecimiento de la facturación, alcanzando tasas de un 130% interanual. Asimismo, apoyándose en la fortaleza del sector turístico en nuestro país, la oficina española se ha consolidado como ‘hub’ global del vertical de turismo, dando servicio a compañías de todo el mundo que operan en esta industria.

“Más allá de las cifras, lo importante no es el importe de las operaciones, sino el compromiso que todas y cada una de estas empresas han mostrado con la sociedad española, continuando con la creación de nuevos puestos de trabajo locales y la inversión en formación”, señala Jaime Carvajal, Presidente del Patronato de Endeavor en España.

A lo que Antonio Iglesias, Director General, añade “redes como la nuestra (abierta, transparente y sin fronteras) serán cada vez más importantes. De ahí, el firme compromiso de Endeavor de seguir apoyando a los emprendedores de alto impacto, ayudándoles a crecer a escala global y a que creen empleo de calidad y riqueza para la sociedad española”. Las perspectivas del director general de la organización sobre España no pueden ser más positivas: “estamos convencidos de que, impulsados por líderes con visión global como los emprendedores Endeavor, España puede situarse en una posición de vanguardia en desarrollo tecnológico, económico y social”.

International Selection Partner (ISP)

Durante los 22 años de actividad de Endeavor en todo el mundo, la organización ha ideado y depurado un exigente proceso de selección que logra filtrar, entre todos los emprendedores de un ecosistema, a aquellos que tienen una mayor capacidad de impacto. Los emprendedores Endeavor piensan en grande, tienen capacidad de liderazgo y están comprometidos con generar un impacto positivo en el ecosistema. La exigencia de la organización es tal que, durante los cinco años de presencia en España, se han entrevistado a más de 500 emprendedores, pero solo 38 (un 7,5% del total) han superado el proceso y se han convertido en emprendedores Endeavor.

El proceso de selección abarca distintas fases, desde una ‘Entrevista en primera ronda’ (FOR), donde se evalúa la viabilidad de los candidatos, a una mentoría en la que los emprendedores se sientan con 4/6 mentores de la red para evaluar su potencial y ayudarles con sus retos. A continuación, se celebra un Panel de Selección Local (LSP), donde se valora si los candidatos están preparados para acudir a la última etapa del proceso, un Panel de Selección Internacional (ISP).

Esta cita se celebra ocho veces al año en diferentes ciudades del mundo, donde se convocan a miembros del patronato y mentores de la red global para entrevistar y evaluar a los finalistas. En esta ocasión, Madrid será el escenario del próximo International Selection Partner (ISP), que se celebrará del 24 al 26 de abril y de donde saldrá la próxima generación de emprendedores Endeavor.

Puedes ver el informe aquí: https://issuu.com/endeavorespana/docs/endeavor_spain_impact_report_2019

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.