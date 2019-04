Becky G en concierto en el FEN FESTIVAL de la Comunidad Valenciana el 29 de Junio de 2019 Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 11:02 h (CET) La estrella latina Becky G será cabeza de cartel del FEN Festival, uno de los grandes festivales de la provincia de Castellón que se celebra en la localidad de Villarreal A la reina de la música urbana, se le une el rapero Rels B. en un primer avance plagado de referentes internacionales.

Vila-Real y toda la provincia de Castellón están de enhorabuena. La artista de moda en el panorama internacional, la estadounidense Becky G, ha escogido la localidad villarrealense y concretamente el FEN Festival, para celebrar uno de sus nueve conciertos durante su gira veraniega en España.

La latina pone el broche de oro a un primer avance de un FEN Festival con grandes nombres. entre ellos, destaca también la confirmación del balear Rels B.,considerado por él mismo “el chico bueno del hip-hop en España”, que cuenta con videoclips con más de 50 millones de visualizaciones en Youtube.

Tras 13 años abriendo el verano de la mano de mejor música electrónica en Vila-Real, el FEN Festival da un salto abriendo las puertas a reconocidos artistas a nivel internacional, todos ellos referentes en sus respectivos géneros. De esta manera, el FEN mantendrá la esencia de sus inicios, de la mano de los mejores DJs de electrónica de la Comunidad, junto a estrellas mundiales como Becky G o Rels B. en 12 horas de música sin descanso.

Con esta nueva propuesta, el FEN se sitúa a la altura de los grandes festivales de la provincia, siendo el encargado en abrir la temporada el próximo 29 de junio. Con el lema “en el FEN empieza tu verano”, los organizadores buscarán congregar a más de 5.000 jóvenes de todo el mundo, ofreciendo precios muy asequibles en esta primera tanda de entradas desde 25€, que ya se pueden adquirir en su página web: www.fenfestival.com/

El mejor reguetón, rap, trap, indie, tecno, electrónica… llega a Vila-Real. Una gran diversidad de géneros musicales que harán vibrar a todos los asistentes, con los mejores temas del momento. Canciones como “Sin Pijama” de Becky G o “Made in Taiwan” de Rels B. serán protagonistas de la edición del FEN Festival con mayor variedad musical, en la que se esperan nuevas confirmaciones muy pronto.

Becky G, triunfadora en la gira latinoamericana

La reina de la música urbana, Becky G, es la estrella en este primer avance del FEN Festival. Esta norteamericana de 22 años, con raíces latinas, saltó a la fama tras interpretar ella misma canciones populares en Youtube en 2011. Desde entonces su popularidad no ha dejado de crecer, dando el salto al mercado hispano a través de temas como “Sola” o “Mayores”, este último en colaboración con Bad Bunny. Becky G aterrizará en el FEN Festival tras triunfar en su Gira en Latinoamérica, donde entre otros galardones obtuvo dos gaviotas en el festival Viña del Mar de Chile, para conmover a miles de jóvenes en la cita más esperada del año.

“Sólo durante el mes de Abril se podrán comprar las entradas al precio promocional de 25€. Se deben comprar antes de que se agoten.

Venta de Entradas en: www.fenfestival.com.

