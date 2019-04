Lingokids acerca el aprendizaje de inglés a niños en situación vulnerable de Colombia, Jordania y EE.UU Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 10:06 h (CET) La compañía colabora con entidades no lucrativas e instituciones públicas para romper barreras educativas a través de la tecnología y facilitar la igualdad de oportunidades a través del idioma universal Lingokids, plataforma online especializada en el aprendizaje de inglés para niños de 2 a 8 años, se ha propuesto mejorar el acceso a una educación de calidad y extender el conocimiento de este idioma universal que abre fronteras, para que todos los niños del mundo puedan tener derecho a las mismas oportunidades. Para ello, la compañía, presente en más de 190 países, está colaborando con diferentes organizaciones no lucrativas e instituciones públicas de varios continentes destinadas a facilitar el aprendizaje del inglés a niños sin recursos o en situación de vulnerabilidad, y a familias que atraviesan por circunstancia adversas.

Una de las primeras iniciativas realizadas como parte de su estrategia de responsabilidad social ha llevado a Lingokids hasta Colombia, donde inició un piloto con la Fundación Pies Descalzos (impulsada por la cantante Shakira) en un proyecto piloto de implantación de tecnología en colegios públicos de zonas en situación de vulnerabilidad, para lo cual ha cedido el uso gratuito de su plataforma. De este modo, un total de 350 alumnos de los municipios de Quibdó, Barranquilla y Cartagena están aprendiendo inglés a través de la app de Lingokids.

Según Ana Milena Matallana, coordinadora de Ejecución de la Fundación Pies Descalzos, "el aprendizaje del inglés abre puertas al conocimiento y a la innovación, brinda una nueva herramienta para que estos niños y niñas piensen en la posibilidad de mejorar su calidad de vida; y aprenderlo por medio del uso de la tecnología lo hace divertido y aumenta la motivación. Los resultados de este proyecto han sido positivos en el desempeño de los estudiantes, y hemos logrado involucrar a las familias en el proceso".

También el año pasado la compañía está inmersa en un proyecto de colaboración similar con la Queen Rania Foundation de Jordania. Esta iniciativa ha impactado a 130 alumnos de 6 y 7 años de zonas desfavorecidas del país, permitiendoles utilizar Lingokids para mejorar su nivel de inglés, utilizando la plataforma tanto como recurso formativo en el aula como en su propia casa, a modo de refuerzo.

Estados Unidos: herramienta de integración para refugiados

En las últimas semanas la startup española ha alcanzado un acuerdo con el Refugee Center Online, un sitio web que ofrece información y recursos de interés a los refugiados e inmigrantes que llegan a Estados Unidos, con el fin de facilitar su integración. Hasta ahora no disponían de recursos digitalizados especialmente dirigidos a los más pequeños; sin embargo, gracias a Lingokids, estas familias dispondrán de suscripciones gratuitas a un curso completo de inglés para que los niños de 2 a 8 años puedan aprender antes el idioma del país.

"Se calcula que, desde 1975, Estados Unidos ha recibido a más de 3 millones de refugiados procedentes de todo el mundo, y que esos niños que llegan en condición de refugiados tienen cinco veces más probabilidades de no estar escolarizados que el resto. Para nosotros es muy emocionante saber que vamos a poder ayudarles, a través de nuestros contenidos especialmente diseñados para niños, a aprender inglés de una forma que les resulte sencilla y amable y les permita integrarse más rápido y normalizar antes su presencia en esa sociedad de acogida", afirma Cristóbal Viedma, confundador y CEO de Lingokids.

Argentina: refuerzo de la enseñanza del inglés en colegios públicos

Recientemente, la compañía ha arribado a un acuerdo con la municipalidad de Vicente López, enArgentina, destinado a proporcionar licencias gratuitas de Lingokids para que sean utilizadas por los alumnos de diez jardines de infancia y un colegio de primaria del municipio. El objetivo es incrementar la exposición de estos niños al aprendizaje del inglés, a través del refuerzo tecnológico y la innovación que les aporta Lingokids a la formación escolar habitual.

