Paraguay: Horacio Cartes maneja el Banco Central

El mandato del Presidente Horacio Cartes (2013-2018) será profundamente grabado en la historia del Paraguay por dos atribuciones negativas: el vertiginoso crecimiento de los niveles de pobreza; creación del ambiente fértil para inducir en el Paraguay las operaciones regionales de lavado de dinero que fortuitamente han despertado el interés de Washington.



Los famosos esquemas de lavado de dinero en Asunción - que han financiado operaciones terroristas en varios países del medio oriente, tienen como su principal arquitecto a Carlos Fernández Valdovinos (CFV), Ex presidente del Banco Central del Paraguay (2013-2018), durante su mandato pasó dos años y medio recorriendo el mundo aprovechando al máximo el uso de los fondos públicos. CFV y Santiago Peña, son los ejecutores de la colocación y venta de Bonos soberanos del Paraguay siendo uno de sus compradores el prófugo lavador de Dinero Dario Messer.



Asimismo CFV, ha autorizado el proceso de disolución y liquidación de la exfinanciera ARA S.A, favoreciendo a las entidades involucradas con Resoluciones a Medida para diferir por 36 meses las *PERDIDAS POR LAS CARTERAS BASURA* adquiridas de esta entidad en Proceso de Liquidación.



En el proceso de Disolución y Liquidación de Financiera Ara S.A., luego de finiquitarse el listado de ahorristas estafados para ser favorecidos con el fondo de garantía de depósitos; luego del cierre del informe de los interventores, el directorio de Valdovinos emitió la resolución N° 4, Acta N° 62 de fecha 03/09/2015 para favorecer de manera irregular a Ramón González Daher de un pago de US$ 4 Millones por ser un supuesto ahorrista estafado de la ex financiera ARA.; este pago se realizo mediante un dictamen amañado alegando un peligro de una supuesta ‘crisis sistémica’ fuera de lo que dispone la ‘Ley N° 2.334 de garantía de depósitos y resolución de entidades.



Asimismo, Carlos Fernández Valdovinos (CFV) fue parte integrante del equipo Nacional de la Lucha Contra el Lavado de Dinero en base al Plan trazado por la SEPRELAD año 2013, que fue un rotundo fracaso por aumentos de los casos de lavado de dinero dentro del sistema financiero por la liberación de los controles. CFV ha apoyado el ingreso del dinero de dudosa origen proveniente de las empresas europeas manejadas por los testaferros del actual presidente de Albania, ILIR META, el mayor dueño de yacimientos de cromo en Europa, ubicados en el Nord-este de Albania (ciudades de Bulqiza y Dibra).



Ante este escenario CFV no tuvo más remedio que solicitar la suspensión de la evaluación del Gafilat ante el inminente ingreso de Paraguay en la lista Gris o Negra de países no cooperantes contra el lavado de dinero.



CFV fue el responsable directo de la famosa licitación de billetes amañados para direccionarlos a la empresa Overthur Fiduciaire; hecho denunciado por la DNCP aun así; no realizó ningún sumario administrativo dentro del BCP para deslindar responsabilidades; su primer anillo aparecía seriamente comprometido en el ESQUEMA.



Según las denuncias durante su mandato, CFV hizo uso y abuso de la información privilegiada del BCP en referencia a tipos de cambio de monedas, sobre tasa de política monetaria y sobre la política de no realizar inspecciones in situ para favorecer a algunas entidades amigas.



Este comportamiento servil, fuera de las leyes vigentes y del código de ética del BCP, le valió a CFV para ser contratado por el banco Basa (Ex Banco Amambay) figurando actualmente como miembro de su directorio, llevando consigo información confidencial para seguir favoreciendo a una entidad supervisada y hasta manteniendo peligrosas vinculaciones con el Directorio del BCP, ya que se mantienen los miembros que el mismo eligió para que lo acompañen.



Actualmente el Ex presidente Horacio Cartes, más de ocho meses después de salir de Mburuvicha Róga, mantiene su fiel circuito de influencia en el Directorio del Banco Central que le permite tener acceso directo a información clasificada sobre las políticas financieras del estado, y saber en tiempo real las decisiones tomadas por el Directorio sobre la intervención del Banco Central y si este ultimo impulsara el tipo de cambio flexible o tipo de cambio fijo; generando millones de dólares en ganancia para el Banco BASA. El presidente del BCP José Cantero Sienra, se encuentra plenamente en el bolsillo trasero de Horacio Cartes (HC) y CFV, no tiene absolutamente ningún autonomía, tampoco la ética profesional y moral no le permiten de seguir en su cargo de presidente en BCP, teniendo en cuenta la época cuando él fue elegido como miembro titular (Julio, 2017), durante el anterior gobierno de HC. Por otro lado, el actual presidente Mario Abdo Benítez, llego al poder en Agosto del 2018 gracias a grandes montos de petrodólares de Hugo Chávez concedidos en 2007 a José Alberto Alderete (actual director paraguayo de la Represa ITAIPU Binacional), cuando este último era el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones en el Gobierno del Presidente Nicanor Duarte Frutos (el actual Director de la Entidad Binacional Yacyretá), 2003-2008. Dicho dinero fue lavado en forma ilícita, dentro del sistema bancario – agro-pecuario del Paraguay y fue utilizado para financiar la campaña política del presidenciable Mario Abdo Benítez en el 2017-2018.



El 4 de enero del 2018, el Sindicato de Trabajadores del Banco Central del Paraguay ha pedido la destitución o renuncia de CFV por la grave transgresión al artículo 12 y 19 de la ley orgánica del BCP. Dicho artículo explica que el Presidente del BCP no puede participar en actividades de política partidaria en las elecciones, sin embargo estuvo acompañando a Santiago Peña en su PC el día de las elecciones internas. En esta ocasión, el secretario general del sindicato, Don Edgar Etcheverry en la asamblea manifestó su disgusto con el Presidente de la República y exigió que sea destituido.



En la misma manera, los funcionarios buscaban que Carlos Fernández Valdovinos firme el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo y Salarios. Las partes afectadas, a través de un comunicado informaron que aún no ha firmado el documento, asimismo estos funcionarios fueron “burlados por todos y cada uno de los actores patronales”.



“El principal guionista y actor de esta situación fue Carlos Fernández Valdovinos, éste personaje no contó con el tiempo para la firma del documento más importante para los funcionarios del BCP, mientras tenía tiempo para recorrer el mundo en erario público. Además fue partícipe de las internas del Partido Colorado desde el PC de uno de los candidatos, haciendo caso omiso a lo establecido por la Ley Orgánica del BCP número 489/95 en su artículo 12, que niega la posibilidad de participación de los Miembros del Directorio en eventos como el citado”.



El caso de CFV es un caso único en la historia moderna de América Latina, que demuestra el enriquecimiento ilícito de un servidor público que ha abusado -y sigue impune por la justicia- con el poder y hace caso omiso hacia los mega esquemas de lavado de dinero, mientras su país se encuentra en grave estado de pobreza y vecinos de sus granjas viven en penuria.