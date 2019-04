Tan solo unas horas antes (I)

Gran parte de la sociedad -en la que me incluyo-, estamos un tanto expectantes ante los “debates a cuatro dobles” que nos van a ofrecer dos cadenas de televisión, en días distintos. Me gustaría, rescatar un concepto, antes de seguir: “La POLÍTICA, es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Es un quehacer ordenado al bien común, promoviendo la participación ciudadana, al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizarlo”.

Vamos a comenzar: “el bien común”. Es la forma que adopta el “bienestar social”, es decir, del conjunto de la población, ya sea local, provincial, nacional o supranacional. Ese bien social, no es el bien que nos han mostrado los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones. Todos, primero se han procurado su “bienestar individual”, sobre todo de sus principales miembros. Han puesto delante, su propio beneficio, solo han sabido llenarse las alforjas a manos llenas, primero las suyas, y si sobran algunas migajas, entonces ya las repartiremos. Nosotros, somos los primeros. Y ahí entran todos: izquierdas, derechas, centro-derechas, ultra-izquierda, ultra-derecha. Me surge la pregunta: ¿podemos confiar en siglas y personas que solo anteponen su propio interés al de la sociedad a la que “hipoteticamente” deben servir?



Sigo con mi bateria de preguntas: ¿Que van a hacer, para poblar España? En materia familiar ¿se van a realizar politicas reales y favorables a favor de la natalidad? ¿Van a haber medidas fiscales para favorecerla? ¿Se va a dar una manutención básica pagando una cuota mensual por hijo nacido? En otros países europeos se reciben ese tipo de rentas, por tanto sería una buena solución. ¿Se van a incentivar las politicas de nacimientos? Por que cuantos más abortos se practican -acción totalmente repudiable por mi parte-, más se reduce la población, y menos cotizantes tenemos en el Sistema Público de Pensiones. Por cierto, ¿van a subir de forma real las pensiones? ¿Van a tener nuestros mayores retiros dignos? ¿Van a recibir una asistencia sanitaria de calidad, sin copagos en los medicamentos, sin restricciones en los servicios que les hacen falta y recibirán lo que les corresponde?



Nos trasladamos al mundo rural. ¿Que van a poner en práctica para favorecer la agricultura española? ¿Y la ganaderia -que es de las de mayor calidad del continente europeo? ¿Van a continuar favoreciendo la entrada de frutas y verduras de otros países que no cumplen los preceptos de la Unión Europea? ¿Que hacemos con las cuotas lecheras? ¿Vamos los consumidores a seguir pagando a precio de “oro” frutas y verduras? ¿Van a seguir percibiendo cantidades irrisorias nuestros agricultores por sus cosechas? ¿Y los pescadores? ¿Tenemos las garantías suficientes para poder seguir pescando en libertad? Son preguntas, para debatir, aunque creo que vamos a asistir a la representación de nuevo del “circo de los horrores” en los debates televisados. Sigamos analizando un poco más.



En materia industrial, ¿vamos a seguir promoviendo que nuestras industrias sigan siendo competitivas en todos los sectores? ¿Se va a promover una reforma laboral seria y comprometida con todos los sectores de la población? ¿Que va a suceder con los trabajadores autónomos? ¿Van a seguir con problemas económicos por no poder pagar sus cuotas? ¿Que garantías se van a ofrecer para poder cobrar las facturas pendientes? ¿Van a haber buenas politicas de protección laboral o seguiremos aumentando los accidentes en obras y fábricas?



Educar, no es sinónimo de “adoctrinar”, sino de formar personas o ciudadanos, para que sepan como actuar de forma libre y democrática en sus vidas personales y sociales. ¿Vamos a permitir un proceso educativo basado en la libre elección de centros escolares? ¿Se va a dar prioridad a la Formación Profesional? ¿Vamos a seguir fomentando los inútiles estudios universitarios, siendo éstos una auténtica fábrica de calientasientos? ¿Seguiremos permitiendo que los universitarios cometan faltas de ortografía? ¿Vamos a dejar que sigan ignorando dónde están las Cataratas Victoria, o cual es el río mas caudaloso de España?



La sanidad, es un bien universal, al que todos tenemos derecho. Pero, ¿vamos a recibir una sanidad de calidad, en la que se prime la medicina rural? ¿Vamos a tener mejores servicios médicos, no saturados ni masificados? ¿Vamos a tener renovación de las plantillas médicas, para que se nos dedique más atención y los médicos no tengan sobrecarga de cartillas y pacientes? En materia de construcción de Hospitales, ¿vamos a tener la garantía de que se sigan construyendo centros médicos especiales en las zonas rurales? ¿Van a seguir cerrados Centros de Salud, construidos en otras épocas y abandonados a su suerte? ¿Han proyectado la construcción de Residencias para personas impedidas, mayores o en estado terminal? ¿Que han hecho en todo éste tiempo?



En infraestructuras, ¿vamos a seguir con los “inútiles” carriles bici? ¿vamos a dotar a nuestras calles y plazas de buenas aceras, limpias y sin baches? Estos días, asistimos a unas lluvias intensas, ¿vamos a tener una buena politica hidrica saneando los acuiferos y el manto freático? ¿se van a drenar correctamente las vías públicas para no tener problemas de charcos e inundaciones en plantas bajas?



Estas son algunas cuestiones que se me han ido ocurriendo, horas previas al primer enfrentamiento de los “cabestros políticos”. Por cierto, que ninguno de los cuatro jinetes se ofenda por la palabra antes mencionada, ya que quien lidera la manada social, es un cabestro, un guía, un gurú. Mañana tendremos un nuevo artículo, con el cual espero dar luz a todo lo que se nos viene encima. Que no es poco. Vale.