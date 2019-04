Tener los dientes más blancos es imprescindible para la higiene, según Dentalcare Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 18:25 h (CET) El blanqueamiento dental mejora mucho la higiene bucal, ayuda a evitar enfermedades y, por supuesto, ayuda a mejorar la estética de la sonrisa Si se conoce la famosa frase de Shakespeare “se han ganado más batallas con la sonrisa que con la espada”, también se sabe la importancia que tiene una buena sonrisa en el momento adecuado. Para poder conseguirla es fundamental poder tener confianza en uno mismo y nada mejor que tener una dentadura bonita, cuidada y sobre todo blanca para poder tener esa seguridad.

El consumo de ciertos alimentos y bebidas, el tabaco, la mala higiene dental, los medicamentos, la edad, factores genéticos o las enfermedades son algunas de las causas que pueden provocar la decoloración dental.

La clínica dental en Madrid Dentalcare ofrece un tratamiento de blanqueamiento dental totalmente personalizado, de la mano de los mejores profesionales y con la última tecnología de Philips Zoom para conseguir el mejor resultado.

El cuidado bucal es un aspecto del cuerpo de una persona tan importante como el cuidado de cualquier otra parte del mismo. Basta con adquirir una serie de hábitos diarios para poder mantener una higiene oral adecuada. Sostener en el tiempo ciertas rutinas ayuda a prevenir enfermedades, no solo relacionadas con los dientes sino con la salud en términos generales. Un mal cuidado de la boca puede ser un factor influyente para otro tipo de afecciones como la diabetes.

Hoy en día el cuidado estético tanto en hombres como en mujeres es un aspecto de la vida al que se le da bastante importancia, ayuda sobre todo a aumentar la autoestima y a que en general las personas se sientan más seguras consigo mismas. El blanqueamiento dental está considerado por muchos dentistas como el procedimiento cosmético más seguro actualmente. Sin embargo, siempre que un paciente se plantee hacerse un tratamiento de este tipo tiene que ser en un centro especializado y de la mano de expertos en odontología.

Los dentistas son las personas más adecuadas para poder asesorar al futuro paciente en cada caso sobre el tipo de blanqueamiento que necesita. Ellos serán los que podrán llevar a cabo una evaluación adecuada teniendo en cuenta algunos factores personales como son la sensibilidad de los dientes o el estado de salud general del paciente para la posterior aplicación del tratamiento.

Los resultados son espectaculares, en tan solo 45 minutos se puede llegar a conseguir hasta 8 tonos más blancos en los dientes. En contra de los mitos que se han creado en torno a los procedimientos que se siguen en el blanqueamiento dental, no es cierto que este tipo de tratamiento provoque un aumento de la sensibilidad bucal, ni tampoco supone un desgaste ni un perjuicio para los dientes, todo lo contario, en muchas ocasiones es una práctica recomendada por los propios dentistas.

Dentalcare, es la clínica estética en Madrid donde se encuentran los mejores profesionales. Conseguir la sonrisa perfecta que cualquier persona necesita para ganar todas las batallas es posible.

