La competición ‘Get in the ring’, el cuadrilátero de startups, llega a Madrid con Inspiralia y Wayra

Get in the Ring es un formato inspirado en un ring de boxeo en el que los emprendedores defienden sus proyectos a golpe de pitch. Get in the Ring conecta a cientos de emprendedores, inversores, corporaciones y líderes de negocio para dar a conocer sus soluciones entre empresas que forman una comunidad con más de 150 eventos mundiales. Helena Torras, emprendedora en serie y directora general de Pao Capital, y Luis Álvarez, presidente de Wonderland y autor del libro "El Éxito", abrirán la jornada El próximo 25 de abril se celebrará por primera vez en España el evento ‘Get in the Ring’, un original formato inspirado en un ring de boxeo en el que los emprendedores defienden sus proyectos a golpe de pitch frente a inversores. De entre las startups finalistas se seleccionarán tres ganadoras, que serán invitadas a participar en el evento mundial Get in the Ring, que se desarrollará en Berlín en junio y al que asistirán inversores de +100 países con los que los ganadores podrán mantener reuniones 1 to 1.

El evento está organizado por Inspiralia, grupo europeo líder en desarrollo de nuevos productos e innovación, y tendrá lugar en Wayra Madrid, el hub de innovación abierta de Telefónica situado en el edificio Telefónica (Calle Gran Vía, 28) entre las 10h y las 17h.

La competición tiene un formato único: 20 de las mejores startups europeas defenderán sus ideas para conseguir una plaza en el ring de boxeo. Las 6 mejores combatirán en las batallas en tres combates de los cuales saldrán los tres campeones de la jornada.

El evento contará con un jurado profesional que decidirá qué tres compañías son invitadas a la final mundial en Berlín:

Margaret Chen, Fundadora de China-Spain Innovation and Ventures

David Pascual Portela, Responsable de Indraventures

Uwe Herrlinger, Fundador & CEO en Galeón Invest

Soraya Del Portillo, Fundadora & CEO en BeChiara

Hugo Scagnetti, Director de la Business Incubator de Inspiralia Antes de iniciar las batallas en el cuadrilátero, Helena Torras, emprendedora en serie, directora de Pao Capital y cofundadora de B-Wom, y Luis Álvarez, presidente de Wonderland y autor del libro “El Éxito”, compartirán con las startups y la audiencia las claves para que un fondo invierta en tu startup.