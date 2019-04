Antonio Ortega Castro publica su primera novela: "El capitán Rodrigo Martín: La venganza" Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 18:14 h (CET) Una trama fascinante y bien documentada que atrapa desde el primer capítulo Antonio Ortega Castro, diplomado en Ciencias Empresariales, se confiesa un apasionado de la historia y, en especial, de la época precolombina, hasta 1550. Fruto de esta admiración, ha decidido compartir con los lectores esta cautivadora novela: El capitán Rodrigo Martín: La venganza (Editorial Caligrama).

Es esta una obra de ficción histórica, tan del gusto del mercado editorial actual, cuyos acontecimientos suceden en el periodo que abarca el último tercio del siglo XIV y el primero del XV. Un momento, como es conocido, en el que se producían las primeras incursiones en la recién descubierta América. Un marco este en el que es complicado situar una novela tan humana como la que propone el autor; quien, sin embargo, lo logra con mérito.

Si se mezclan en un mismo caldero violencia, religión, poder, familia y solidaridad, se verá cómo se crea ante el lector una mezcolanza cuanto menos atractiva. Esta es la carne de cañón que hay tras su telón de fondo: un escenario en el que la lealtad es lo más importante, junto al honor y la voluntad de Dios.

Antonio propone un viaje a las Indias, pero también al interior de uno mismo. El único y principal protagonista de esta historia es Rodrigo Martín, hijo de Hernando, quien representa la doble cara de unos hechos como son los derivados de la llegada al Nuevo Mundo. Aquel, obligado a viajar rumbo a la isla de La Española con veinte años, lleva consigo un sentimiento de venganza inmenso que le guiará con el paso de los años. ¿Hasta qué punto es una persona dueña de sus decisiones? ¿Está todo determinado por el destino?

“La historia estaba en mi cabeza, solo se trataba de desarrollarla, de documentarme sobre algunos personajes históricos y de crear otros como el capitán Rodrigo Martín, al que mi imaginación dio vida. Conocía el inicio y el desenlace y sabía lo que quería que ocurriera y cómo quería que sucediera”. Son palabras del propio autor al hablar de su primera novela publicada.

Que el último premio Planeta de novela le fuera concedido a Santiago Posteguillo gracias a una novela histórica no es producto de la casualidad. Lo cierto es que, dando por hecho la calidad narrativa, este es un género que tiene cada vez más presencia en el mercado. A los lectores les gusta la historia; les interesa su pasado. Y buscan que les llegue a través de la ficción, de las aventuras, de personajes con los que, en cierta medida, puedan identificarse.

El capitán Rodrigo Martín: la venganza lo consigue, y lo hace con una historia que se sostiene, un entramado narrativo bien configurado, un personaje con profundidad y un ritmo que no se permite caer en la pasividad. “Si el lector piensa en el personaje al transitar por los pueblos blancos de Andalucía o en un paseo por la ciudad colonial de Santo Domingo habré conseguido el objetivo”. Sin duda, el lector tiene asegurado el entretenimiento.

