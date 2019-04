Descansín destaca los beneficios clave de los colchones con independencia de lechos Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 17:26 h (CET) Conseguir un buen descanso sin interferir en el de la pareja tiene mucho que ver con la calidad y el tipo de colchón que se elige. La solución más eficaz y recomendada por expertos es optar por un colchón con independencia de lechos. Su avanzada tecnología permite aislar y amortiguar los movimientos del acompañante sin afectar a toda la superficie del colchón, además de aportar numerosos beneficios para la salud Contar con un colchón con independencia de lechos garantiza la mejora del descanso cuando se vive en pareja o comparten cama dos personas. La razón principal es que este tipo de colchón ha sido diseñado como un sistema anatómico compuesto por varias zonas independientes y fabricado a base de espumas con propiedades especiales que aíslan los movimientos del acompañante.

Según la opinión de expertos en descanso, la independencia de lechos destaca por cuidar y proteger el descanso y la salud lumbar del durmiente. Entre las numerosas ventajas que este sistema de descanso ofrece, el equipo de Descansín, empresa especializada en la venta online de colchones low cost, ha señalado tres fundamentales: uno, que no se invade el espacio del compañero de cama; dos, que no se notan los giros ni los movimientos de la otra persona; y tres, que se dispone de total libertad de movimiento al haber independencia de espacios.

La independencia de lechos es esencial para garantizar el descanso cuando se duerme en pareja, ya que evita que la persona más delgada se vea desplazada involuntariamente hacia el otro lado de la cama o que se hunda en la zona de mayor peso. Con este colchón también se elude la transferencia de movimientos y no se coartan el espacio ni la libertad de las personas que duermen sobre él.

Para potenciar aún más la calidad del descanso y garantizar la salud corporal, el equipo de Descansín apunta también otros aspectos fundamentales a tener en cuenta y que añaden a su colchón estrella valor añadido, como por ejemplo una firmeza y una dureza medias, que el tejido sea V-Gel para que ambas partes se puedan acoplar y amoldar sin deformar zonas adyacentes y la oportunidad de acceder a este colchón low cost vía online y sin tener que gastar mucho dinero.

