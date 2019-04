Up SPAIN lanza una campaña de ‘bookcrossing’ para celebrar el Día del Libro y Sant Jordi Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 17:30 h (CET) Restauración y lectura forman un tándem perfecto. Up SPAIN, compañía especializada en gestión de beneficios sociales con marcas tan emblemáticas como Cheque Gourmet, ha lanzado una campaña de bookcrossing en toda su red de restaurantes colaboradores en Madrid y Barcelona para celebrar el Día del Libro y Sant Jordi A partir de hoy, cualquier persona que acuda a alguno de los establecimientos de la red Up SPAIN, formada por restaurantes y cantinas de empresa, podrá participar en esta iniciativa y disfrutar del placer de descubrir las historias que se ocultan en las páginas de los más de 400 libros que se han distribuido y ‘escondido’ a la espera de que un lector los encuentre.

El bookcrossing es una iniciativa popular que consiste en compartir un libro con otras personas, dejándolo en un lugar público. Un banco, una cafetería, una marquesina del autobús… Cualquier persona puede llevárselo el tiempo necesario para leerlo, pero con el compromiso implícito de no quedárselo y volver a ponerlo en circulación. Y, por qué no, compartir incluso uno de su propia colección para ampliar esta cadena sin fin.

En el caso de Up SPAIN, cada año pone en marcha la campaña ‘Un libro por una flor’, promoviendo la lectura entre los más pequeños, donando libros infantiles a escuelas y guarderías. Este año, la compañía quiere dar un paso más en este compromiso y llevarlo al ámbito laboral, acercando el bookcrossing a la de red de establecimientos que frecuentan los miles de empleados de empresas de Madrid y Barcelona que utilizan las soluciones de restauración de Up SPAIN. Después, cada persona puede compartir el ejemplar liberándolo en cualquier otro espacio público para que alcance el mayor número de lectores posible.

Todos los participantes en esta iniciativa pueden compartir su experiencia en redes sociales, haciendo una foto a los libros que encuentren y añadiendo el hashtag #LibrosLibresUpSPAIN, tanto en Twitter como en Instagram.

Esta acción no podría haber sido posible sin la colaboración de las editoriales que han decidido poner sus ejemplares y publicaciones a disposición de esta iniciativa: AdN Alianza de Novelas, Adarve, Edelvives, La Bella Varsovia y LID. Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo de todos los restaurantes que han querido participar en la iniciativa, habilitando un espacio para dejar los libros para que los lectores puedan disfrutarlos.

