5 millones de títulos para celebrar el Día del Libro, nace Peter Books

lunes, 22 de abril de 2019, 12:46 h (CET) Peter es un joven librero que introduce en España las tendencias editoriales de todo el mundo y en distintos idiomas. Así se presenta esta nueva plataforma con más de cinco millones de libros dirigido a las nuevas generaciones. El catalogo más amplio en nuestro país después de Amazon Peter Books entiende que hay una nueva forma de vender libro: sin fronteras, en cualquier idioma, sin formatos preestablecidos y en el menor tiempo posible. Por eso ofrece un catálogo de libros en múltiples idiomas, títulos difíciles de encontrar y procedentes de diversos países. En concreto, un 90% de las obras están en inglés, aunque hay más de 130 lenguas representadas y 30.000 editoriales aportan sus títulos. Una oferta mayoritariamente en papel pero que poco a poco incluirá títulos en formato digital.

Para ello no solo ofrece este extenso catálogo, sino que además se presenta como un marketplace, un escaparate online para que las librerías españolas puedan poner sus títulos a la venta, ofreciendo herramientas para competir a nivel mundial. De esta forma el lector accederá a las últimas novedades y permitirá al librero contar con una herramienta para acercarse a los lectores más jóvenes y conseguir una proyección de ventas global.

Y es que el principal objetivo es contribuir a la promoción de la lectura entre los más jóvenes, potenciar su imaginación y su conocimiento y todo ello hacerlo a través de un nuevo canal de venta, distinto al habitual. Y por este motivo el 90% de los títulos ofertados no tienen gasto de envío.

¿Quién es el lector de Peter Books?

Esta plataforma se dirige a la generación millennial y Z, nativos digitales, acostumbrados a usar hasta cinco dispositivos a la vez, con un vocabulario propio, consume contenidos en versión original y con mayor conciencia social. Para hacer su contenido más accesible a todos ellos, Peter Books tiene su propia aplicación adaptable a todos los soportes móviles.

“En un mundo que tiende a globalizarse, donde el multilingüismo es ya un hecho especialmente entre la población joven es necesario facilitar vías culturales para potenciar los nuevos hábitos de consumo cultural, enfocados a la lectura en otros idiomas, de ahí que cubramos la necesidad de traer libros de gran aceptación en otros países, pero que no habían sido hasta ahora introducidos en España”, explica Ismael Gálvez, director de marketing de IC Grupo

IC Grupo

Empresa antequerana (Málaga) con una trayectoria de 30 años. Actualmente trabaja sobre tres sectores: edición, impresión/distribución de libros y formación. Cuenta con una plantilla de más de 100 trabajadores. Su gerente, Miguel Ángel Sánchez, es presidente de la Asociación de Editores de Andalucía.

